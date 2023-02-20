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Mazot gübre desteği yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

20.02.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mazot ve gübre desteğinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Mazot ve gübre desteği 2023 Şubat ayı ödemeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. Peki, Mazot gübre desteği yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Mazot gübre desteği yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

Mazot ve gübre desteği şubat ayı ödemelerine dair son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen şiddetli deprem sonrasında çiftçiye yapılacak ödemeler erkene çekildi. 2022 yılından bu yana ayni olarak ödenen mazot gübre desteği ödemelerinin detayları sorgulanmaya devam ediyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mazot ve gübre desteğine ilişin açıklamalarda bulundu.

Şubat ayı içerisinde ödemelerin gerçekleşeceğini belirten Erdoğan, "(Deprem bölgesi) Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz." sözlerine yer verdi.

Tarımsal destek

ÇKS ÜRÜN GÜNCELLEME BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Bakan Kirişçi, deprem felaketi çerçevesinde çiftçiler için alınan tedbirler kapsamında ÇKS ürün güncelleme başvuru süresinin de uzatıldığını bildirdi. Kirişçi, “2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat 2023 olan ürün güncelleme son başvuru tarihi 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılmıştır” dedi.

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