Mazot gübre yardımı ödemesi ne zaman yapılacak? 2022 mazot gübre yardımı kimlere verilecek?

Mazot gübre desteği ödemelerinden yararlanmak isteyen binlerce vatandaş mazot gübre desteği ödemelerinin detaylarını araştırmaya koyuldu. Öte yandan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu sene için sağlanacak destek gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi. İşte ayrıntılar...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl mazot gübre desteğinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Geçen yıla bakıldığında, söz konusu ödemelerin mart ve nisan ayında sağlanacağı tahmin ediliyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, çavdar, arpa, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 TL'si mazot, 20 TL'si de gübre olmak üzere 42 TL destek verilecek.

Resmi Gazete'de "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", yayımlandı.

Böylece, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 TL'si mazot ve 20 TL'si gübre olmak üzere toplam 42 TL, çeltik, kütlü pamuk için 68 TL mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 76 TL, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere toplam 32 TL, kanola, aspir için 20 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 28 TL, patates, soya için 30 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 38 TL, yağlık ayçiçeği için 29 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 37 TL, dane mısır için 27 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 35 TL, kuru soğan, yem bitkileri için 19 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 27 TL, yaş çay, fındık için 18 TL'si mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 TL, zeytin ve diğer ürünler için 17 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 25 TL destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 TL'lik mazot desteği verilecek.



