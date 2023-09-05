MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne kadar? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama!

Çiftçilere mazot ve gübre desteği son dakika açıklamalar ile yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek olan mazot gübre desteği ödeme tarihlerinin erkene alındığını duyurdu. Normal zamanda 2024 Mart ayında yatacak olan ödemeler için yeni tarih belli oldu. İşte konuya ilişkin detaylar...

ÇİFTÇİLERE MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çiftçilere müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"2024 yılı Mart ayında ödenecek olan buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale, çeltik üreticilerinin mazot ve gübre desteklerini 2023 ekim ayından itibaren Ziraat Bankası hesaplarında tanımlayacağız. Toplam 11,5 milyar liralık desteği sunacağız."

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

2023 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödeniyor. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 lira olarak ödeme yapılıyor.



