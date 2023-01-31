Mazot ve gübre desteği ödemeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 mazot ve gübre desteği ödemeleri ne kadar?

Mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından ödemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki mazot ve gübre desteği ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kirişçi, "Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler" ödül törenine katıldı. Mazot ve gübre desteklerinin erkene çekildiğini ifade eden Bakan Kirişci, "1 milyon 152 bin çiftçi için 8,6 milyar liralık mazot ve gübre desteğini 6 ay öncesinden ödemeye başladık" dedi.

Bakan Kirişçi sosyal medya hesabından, 972 milyon 333 bin liralık tarımsal destek ödemelerinin 27 Ocak itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını anlattı.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Hububat, baklagil ve dane mısırda 956 milyon 455 bin 159 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 13 milyon 743 bin 303 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 134 bin 538 lira olarak belirlendi.

