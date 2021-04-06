Mazot ve Gübre desteği yattı mı? Mazot ve Gübre desteği ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli paylaştığı yazıda, toplamda 2 milyon 103 bin çiftçiye, 4 milyarı aşkın bir destek ödemesi yapılacağını ifade etti. Buna göre mazot ve gübre destek ödemelerinden faydalanacak vatandaşlar, TC Kimlik numaralarının son hanesine göre ödemelerini alacak.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla 394 milyon 514 bin 187 lira destek ödemesinin 2 Nisan'da hesaplara yatacağını duyurdu. Bakan Pakdemirli yaptığı paylaşımda "Bugün 394 milyon 514 bin 187 lira destek ödemesi daha yapıyoruz.

Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun. Hububat – Baklagil - Dane Mısır için 35.525 üreticiye;

94 milyon 362 bin 593 TL,

Yaş Çay Fark Ödemesi Desteği kapsamında 182.316 üreticiye; 188 milyon 561 bin 122 TL,

Yem Bitkileri Desteği kapsamında 34.798 üreticiye; 99 milyon 585 bin 662 TL

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği için 2.454 üreticiye;

9 milyon 630 bin 312 TL,

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği için de 4.952 üreticiye;

2 milyon 374 bin 498 TL.

Ödemeler 2 Nisan saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak." ifadelerini kullandı.



