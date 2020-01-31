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MB: Enflasyonda hedef lirada değer kaybı ve gıda fiyatları nedeniyle tutmadı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 17:10 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, 2019 yılında enflasyon hedefinin, "lirada gözlenen değer kaybının tüketici fiyatları üzerindeki gecikmeli etkilerinin bu dönemde azalarak da olsa sürmesi ve gıda fiyatları" nedeniyle tutmadığını açıkladı.

İstanbul, 31 Ocak (DHA) - Merkez Bankası, 2019 yılında enflasyon hedefinin, "lirada gözlenen değer kaybının tüketici fiyatları üzerindeki gecikmeli etkilerinin bu dönemde azalarak da olsa sürmesi ve gıda fiyatları" nedeniyle tutmadığını açıkladı.
Merkez Bankası, Merkez Bankası Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca, enflasyon hedefine ulaşılamaması halinde, hedeften sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması" geğince, hükümete "açık mektup" yolladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hitaben yazılan mektupta, "Tüketici enflasyonu, 2019 yılı sonunda bir önceki yıla kıyasla 8.5 puanlık azalışla yüzde 11.8’e gerileyerek sene başında verilen yüzde 14.6 oranındaki tahminin altında kalmış, ancak yüzde 5 hedefi etrafında belirlenen belirsizlik aralığının dışında kalmıştır" denildi ve eklendi:
"Bu gelişmede, 2018 yılında Türk lirasında gözlenen değer kaybının tüketici fiyatları üzerindeki gecikmeli etkilerinin bu dönemde azalarak da olsa sürmesi ve enflasyondaki yüksek seviyenin geçmişe endeksleme kanalıyla ücretler ve fiyatlara yansıması belirleyici olmuştur.
"Buna ek olarak, maliyet unsurlarına bağlı olarak enerji grubundaki yönetilen fiyat ayarlamaları ve dayanıklı mallardaki vergi indirimlerinin geri alınması da enflasyona yukarı yönlü etkide bulunmuştur.
"Nitekim enerji fiyatları, eşel mobil uygulamasının sınırlayıcı etkilerine rağmen, yılın ikinci yarısında elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki ayarlamalara bağlı olarak 2019 yılında yüzde 11.0 oranında artmıştır.
"Enflasyonun orta vadeli hedefin üzerinde kalmasına neden olan bir diğer unsur da gıda fiyatları olmuştur.
"Her ne kadar yılın ikinci yarısında olumlu arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunda bir yavaşlama gözlense de, özellikle işlenmiş gıda grubunda yer alan belirli ürünlerdeki birikimli maliyetlerin etkisiyle gıda yıllık enflasyonu yıl sonunda yüzde 10.9 olarak gerçekleşmiştir."

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