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MB - Resmi rezerv Aralık'ta yüzde 0.6 artışla 105.5 milyar dolar

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

Resmi rezerv varlıkları, Aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 0.6 artarak 105.5 milyar dolara yükseldi.

İstanbul, 28 Ocak (DHA) - Resmi rezerv varlıkları, Aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 0.6 artarak 105.5 milyar dolara yükseldi.
Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde döviz varlıkları yüzde 0.3 artışla 77.1 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 1.5 artışla 26.9 milyar dolara çıktı.
Buna göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 5.3 artışla 16.0 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 11.2 milyar doları anapara, 4.8 milyar doları da faizden oluşuyor.
Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri, 9.3 milyar doları bir ay vadeli olmak üzere 18.4 milyar dolar olarak belirlendi.
Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2.1 azalarak 34.6 milyar dolara geriledi.

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