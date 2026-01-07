FİNANS

MEB açıkladı: Öğretmenevlerinde konaklamada kapsam genişledi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında sunulan konaklama hizmetlerinden yararlanabileceklerin kapsamı, yeni düzenlemeyle Bakanlık personeli, aile bireyleri ve Bakanlıktan emekli olanları kapsayacak şekilde genişletildi.

MEB açıkladı: Öğretmenevlerinde konaklamada kapsam genişledi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında, konaklama hizmetlerine ilişkin yeni düzenleme 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

Söz konusu düzenlemeyle öğretmenevlerinde sunulan konaklama hizmetlerinden yararlanma kapsamı genişletildi.

Yeni düzenleme kapsamında öğretmenlerin yanı sıra Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında görev yapan tüm kadrolardaki Bakanlık personeli, öğretmenevleri ve akşam sanat okullarında sunulan konaklama hizmetlerinden kahvaltı hariç olmak üzere sivil misafirlere uygulanan hizmet bedeli üzerinden yüzde 50 indirimli yararlanabilecek.

Düzenlemeyle ayrıca emekli öğretmenlerle emekli Bakanlık personelinin de indirimli konaklama hizmetlerinden yararlanabilmesi sağlandı.

Öte yandan, daha önce yapılmış rezervasyonlar iptal edilmeksizin 1 Ocak'tan itibaren gerçekleştirilecek konaklamalarda indirimli tarife uygulanacak.

