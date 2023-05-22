MEB GÖREVDE YÜKSELME KILAVUZU 2023: MEB görevde yükselme sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? Sınav takvimi yayımlandı!

MEB'den görevde yükselme sınavı kılavuzu paylaşıldı. Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık görevleri için birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, personelin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında yapılacak sınav takvimini paylaştı. İşte, 2023 MEB görevde yükselme kılavuzu...

MEB GÖREVDE YÜKSELME KILAVUZU 2023

Millî Eğitim Bakanlığınca şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınav kılavuzu yayımlandı.

**MEB GÖREVDE YÜKSELME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN?

MEB görevde yükselme sınavına ilişkin açıklama yapıldı. Bakan Özer, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yazılı sınav için internet üzerinden başvuru ve onay süreci 29 Mayıs- 7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvuru tarihinin son günü saat 18.00'de onay süreci tamamlanacak. Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar meb.gov.tr internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek. Sınav giriş belgeleri 26 Haziran tarihinde yayımlanacak. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak."

