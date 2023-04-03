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MEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/4 ile MEB personel alımı tercih sonuçları sorgulama!

03.04.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB personel alımı tercih sonuçları binlerce adayın gündeminde bulunuyor. hemşire, mühendis, diyetisyen, büro personeli ve avukat gibi pozisyonlar için başvurular ÖSYM'nin KPSS-2023/4 kılavuzuyla 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında alındı. Şimdi gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, MEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS-2023/4 ile MEB personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı...

MEB personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS-2023/4 ile MEB personel alımı tercih sonuçları sorgulama!

MEB personel alımı tercih sonuçları merak konusu oldu. MEB personel alımı tercih sonuçları, başvuruda bulunan adaylar için ÖSYM'nin AİS ekranında yayınlanacak. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte, MEB personel alımı tercih sonuç sorgulama ekranı...

MEB PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru sürexi 30 Mart'ta sona erdi. Yapılan açıklamaya göre sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğrenecekler.

MEB personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı.

MEB PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB personel alımı başvuru sonuçlarının geçen yıllarda yapılan tercihler baz alındığında bir ay içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

ÖSYM TERCİH SONUCU DUYURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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