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MEB promosyonunda rekor artış! Öğretmen promosyonu ne zaman yatacak? 25 bin 500 lira o tarihte hesapta

02.11.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen promosyonu ödemeleri ile ilgili açıklama yapıldı. Yeni yıla az bir zaman kala promosyon ödeme tutarları da netlik kazanmaya başladı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla revize edilen banka promosyon sözleşmesiyle Bakanlık merkez teşkilatı personelinin promosyonunda artış gerçekleşti. Peki, öğretmen promosyonu ne zaman yatacak?

MEB promosyonunda rekor artış! Öğretmen promosyonu ne zaman yatacak? 25 bin 500 lira o tarihte hesapta

Öğretmen promosyonunun ne zaman yatacağı merak ediliyor. MEB promosyonlarında artış gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla revize edilen banka promosyon sözleşmesiyle Bakanlık merkez teşkilatı personelinin promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltildi.

ÖĞRETMEN PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB merkez teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapıldığı Vakıflar Bankası ile personel başına 3 bin lira ödenmek üzere 1 Ocak 2021'den geçerli ve üç yılı kapsayan banka promosyon anlaşması, Bakan Mahmut Özer'in talimatıyla güncellendi.
Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu 31 Aralık 2023'te süresi dolacak maaş promosyon sözleşmesi, iki yıl ilaveyle revize edildi. Buna göre, daha önce personel başına alınan 3 bin liraya ek olarak 22 bin 500 lira daha ödenerek maaş promosyonu 25 bin 500 liraya yükseltilmiş oldu.
Vakıflar Bankası MEB şubesiyle imzalanan sözleşmeye göre, banka promosyon ücretleri 16 Kasım 2022'de personelin maaş hesaplarına yatırılacak.

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