Meclis Lokantası’nda şaşırtan hesap! 8 kişi doya doya yemek yedi, ödedikleri rakam bakın ne kadar?

Enflasyon ve fahiş fiyat nedeniyle vatandaşlar, yeterli ve sağlıklı beslenememekten şikayet ederken; 600 milletvekilinin yemek yediği Meclis Lokantası'nda fiyatlar dikkati çekti. Meclis Lokantası'na öğle yemeğine giden 8 kişilik bir grup, 4 Mevsim Salatası, 2 Brokoli Çorbası, 4 Fıstık Şöleni, 2 Püreli Hasan Paşa Köftesi, 1 Izgara Köfte, 2 Kahveli Mus, 2 Kuzu İncik Keşkekli, 2 Kuzu Şiş, 1 de Zeytinyağlı Antalya Piyazı siparişi verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Grupta yer alan bir vatandaş, yedikleri yemeklerin lezzetli olduğunu belirterek, ödedikleri adisyonu paylaştı. Buna göre; hesap 1082 lira gelirken, 8 kişilik garson hizmeti (Kuver) için de kişi başı 6 lira ücret alındı.

TBMM Lokantası'nda 2025 güncel yemek fiyatları şöyle:

Mevsim Salata 24 lira

Brokoli Çorba 12 lira

Fıstık Şöleni 18 lira

Hasan Paşa Köfte 66 lira

Izgara Köfte 160 lira

Kahveli Mus 18 lira

Kuzu İncik Keşkekli 72 lira

Kuzu Şiş 175 lira

Antalya Piyazı 20 liraBu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır