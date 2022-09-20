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Meclis Merkez Bankası’na devretmişti: Türk Lirası için flaş karar! Banknot matbaası da İstanbul’a taşınıyor

20.09.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İstanbul’a taşınmasına Eylül ayının sonunda başlanacak. Bankanın İstanbul’a taşınacak olmasının ardından bir haber de Ankara’da bulunan banknot matbaasından geldi. Edinilen bilgiye göre banknot matbaasının da İstanbul’a taşınacağı ve yer seçiminde de sonuca yaklaşıldığı ifade edildi.

Meclis Merkez Bankası’na devretmişti: Türk Lirası için flaş karar! Banknot matbaası da İstanbul’a taşınıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Merkez Bankası'nın Eylül sonu itibarıyla program dahilinde İstanbul'a taşınmasına çalıştıklarını belirtmişti. Kavcıoğlu’nun açıklamalarının ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. Merkez Bankası’nın ardından şimdi de Ankara’da bulunan banknot matbaasının İstanbul’a taşınacağı öğrenildi.

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BANKNOT MATBAASI İSTANBUL’A TAŞINIYOR

Sözcü'ye bilgi veren bir yetkili, banknot matbaasının sökülüp İstanbul'a taşınmasına kesin olarak karar verildiğini, yer seçiminde de sonuca yaklaşıldığını söyledi. Yetkili, çok yüksek güvenlik ve koruma önlemleri uygulanan banknot matbaasının Ankara'dan taşınmasında sorun görmediklerini belirtirken benzer güvenlik sistemi ve yapıyı İstanbul'da oluşturacaklarını söyledi.

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PARA BASMA YETKİSİ MECLİS’TEN TCMB’YE DEVREDİLMİŞTİ

Türkiye'de para basma yetkisi TBMM'ye aitti. Ancak Meclis, banknot basma ve ihraç imtiyazını tek elden ve süresiz olarak Merkez Bankası'na devretti. Merkez Bankası kendi banknot matbaası olan dünyadaki sayılı merkez bankaları arasında bulunuyor. Matbaanın İstanbul'a taşınması halinde, gerçekte TBMM'ye ait olan para basma işi Başkent Ankara'dan uzaklaşmış olacak.


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