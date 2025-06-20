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Meclis'te arbede çıkaran 'Zeytinlik' maddesiyle ilgili gelişme! Komisyonda kabul edildi

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Melih Kadir Yılmaz

AK Parti milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu, zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 11. madde büyük tartışmalara yol açmıştı. Dün komisyonca CHP'li ve AK Partili vekiller arasında arbede yaşanırken, tartışmalı zeytinlik maddesi kabul edildi.

AK Parti milletvekilleri, üzerinde çalıştıkları enerji alanındaki torba kanununu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştu. Kanunun en dikkat çekici maddesi ise zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 11. madde olmuştu.

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AK PARTİLİ VE CHP'Lİ VEKİLLER KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Bu madde üzerine büyük tartışmalar yaşanırken, dün komisyonda CHP'li ve AK Partili vekiller arasında arbede yaşanmıştı.

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Öte yandan bahsi geçen zeytinlik alanlarının madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 11. maddeyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

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ZEYTİNLİK MADDESİ KABUL EDİLDİ

Teklif; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

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DÜN BÜYÜK BİR ARBEDE YAŞANMIŞTI

TBMM'de komisyon dün saat 10:00 sıralarında toplanmak üzereyken AK Partili ve CHP'li vekiller arasında büyük bir tartışma yaşandı. TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal arasındaki tartışma AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun Sarıbal’ı ittirmesi ile büyümüştü.

Hissenet
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Milletvekili CHP komisyon ak parti meclis tbmm
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