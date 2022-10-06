Meclis'te gözler yarına çevrildi! Milyonlar bunu bekliyor... KYK faizleri, elektrik ve doğal gaz desteği

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni döneme 1 Ekim itibarıyla başlarken Meclis'in yeniden açılmasıyla yeni torba yasa teklifi de tekrar gündeme geldi. Torba yasa teklifinde nelerin olacağı merakla araştırılırken son anda teklife eklenen maddelerle ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç bildirmekte gecikenlerin borçları silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu konuşuluyor.

KYK FAİZLERİ, ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

Ayrıca yeni torba kanun teklifinde KYK faizlerinin silinmesi, elektrik ve doğal gaz desteği de yer alacak. Bir diğer konu ise ihracatçıya çifte pasaport ve 2 bin TL'ye kadar olan icra borçlarının silinmesinin de torba yasa teklifinde olması.

