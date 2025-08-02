FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Meclis'te yasalaştı! Ruhsat yenilemekten devlet katkısına kadar yeni düzenleme, yüzde 30 detayına dikkat

TBMM Meclis'e girmeden önce yeni enerji paketi de yasalaşmıştı. Böylece, maden aramalarında yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre, aramalarda yatırım programının iki yıl üst üste yüzde 50’nin altında gerçekleşmesi durumunda yatırımcılardan alınan teminat irat kaydedilecek ve ruhsat iptal edilecek. Ayrıca her yıl ruhsat bedelinin yüzde 50’si kadar devlet hakkı alınacak.

Meclis'te yasalaştı! Ruhsat yenilemekten devlet katkısına kadar yeni düzenleme, yüzde 30 detayına dikkat
Ezgi Sivritepe

Meclis tatile girmeden yasalaşan yeni enerji paketine göre maden aramalarında yeni düzenlemeler yapıldı. Yönetmeliğe göre, maden arama ve sondaj yatırımlarında yatırım için yüzde 5 oranında teminat şartı getiriliyor. Yatırım programının iki yıl üst üste yüzde 50’nin altında gerçekleşmesi durumunda ise verilen teminat irat kaydedilecek ve ruhsat iptal edilecek.

Meclis te yasalaştı! Ruhsat yenilemekten devlet katkısına kadar yeni düzenleme, yüzde 30 detayına dikkat 1

RUHSAT YENİLEMEK İÇİN BU ŞARTA DİKKAT!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ruhsat süre uzatım talebinin uygun görülmesi için talep tarihi itibarıyla söz konusu işletmenin toplam üretimin yüzde 30'unu gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Aksi hâlde ruhsat süresi uzatılmayacak.

Meclis te yasalaştı! Ruhsat yenilemekten devlet katkısına kadar yeni düzenleme, yüzde 30 detayına dikkat 2

YÜZDE 50 DEVLET KATKISI

Ayrıca işletme izni olan maden ruhsatlarından her yıl en az ruhsat bedelinin yüzde 50 fazlası kadar devlet hakkı alınacak. e-Maden üzerinden sondaj başlangıç ve bitiş tarihleri, sondaj ilerlemesine ilişkin metraj bilgileri de günlük veriler olarak sisteme kaydedilecek.
Meclis te yasalaştı! Ruhsat yenilemekten devlet katkısına kadar yeni düzenleme, yüzde 30 detayına dikkat 3

FOTOĞRAFLANMASI ZORUNLU

Sondaj kuyu lokasyonlarının denetime kadar muhafaza edilmesi; sondaj sonucunda alınan karotların, karot sandıklarına istiflenerek muhafaza edilmesi; karot sandıklarında kuyu adı, karotun alındığı il/ilçe, kuyu eğim ve derinliği ile sondaj başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin bilgilerin yazılı olması ve yüksek çözünürlüklü bir kamera ile fotoğraflanması da zorunlu olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Togg yurt dışına açılıyor!Togg yurt dışına açılıyor!
Hukukçu, mühendis, öğretmen, eczacı... Yüzlerce kişi var! Hepsi sahteHukukçu, mühendis, öğretmen, eczacı... Yüzlerce kişi var! Hepsi sahte

Anahtar Kelimeler:
Maden meclis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu

Ünlülerin uğrak mekanında silahlı saldırı! Ezgi Mola'nın eski eşi vuruldu

İstanbul'da zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi

İstanbul'da zincirleme kaza! 16 araç birbirine girdi

Ruhsat yenilemekten devlet katkısına kadar yeni düzenleme

Ruhsat yenilemekten devlet katkısına kadar yeni düzenleme

Hukukçu, mühendis, öğretmen, eczacı... Yüzlerce kişi var! Hepsi sahte

Hukukçu, mühendis, öğretmen, eczacı... Yüzlerce kişi var! Hepsi sahte

Togg yurt dışına açılıyor!

Togg yurt dışına açılıyor!

Sekreter tutan bile var 'Peşinden koşuyoruz'

Sekreter tutan bile var 'Peşinden koşuyoruz'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.