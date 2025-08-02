Meclis'te yasalaştı! Ruhsat yenilemekten devlet katkısına kadar yeni düzenleme, yüzde 30 detayına dikkat

Meclis tatile girmeden yasalaşan yeni enerji paketine göre maden aramalarında yeni düzenlemeler yapıldı. Yönetmeliğe göre, maden arama ve sondaj yatırımlarında yatırım için yüzde 5 oranında teminat şartı getiriliyor. Yatırım programının iki yıl üst üste yüzde 50’nin altında gerçekleşmesi durumunda ise verilen teminat irat kaydedilecek ve ruhsat iptal edilecek.

RUHSAT YENİLEMEK İÇİN BU ŞARTA DİKKAT!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ruhsat süre uzatım talebinin uygun görülmesi için talep tarihi itibarıyla söz konusu işletmenin toplam üretimin yüzde 30'unu gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Aksi hâlde ruhsat süresi uzatılmayacak.



YÜZDE 50 DEVLET KATKISI

Ayrıca işletme izni olan maden ruhsatlarından her yıl en az ruhsat bedelinin yüzde 50 fazlası kadar devlet hakkı alınacak. e-Maden üzerinden sondaj başlangıç ve bitiş tarihleri, sondaj ilerlemesine ilişkin metraj bilgileri de günlük veriler olarak sisteme kaydedilecek.



FOTOĞRAFLANMASI ZORUNLU

Sondaj kuyu lokasyonlarının denetime kadar muhafaza edilmesi; sondaj sonucunda alınan karotların, karot sandıklarına istiflenerek muhafaza edilmesi; karot sandıklarında kuyu adı, karotun alındığı il/ilçe, kuyu eğim ve derinliği ile sondaj başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin bilgilerin yazılı olması ve yüksek çözünürlüklü bir kamera ile fotoğraflanması da zorunlu olacak.