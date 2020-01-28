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Medicana'dan romatizmal kalp hastalığı değerlendirmesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

Medicana Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Begüm Öztürk: - "Romatizmal ateş, enfeksiyon sırasında kalp kapaklarında iltihaba yol açar. İltihap tedavi edilse bile bazen yarattığı harabiyet yıllar içinde kapağın kalınlaşmasına ve sonuçta kapakta daralma veya kaçağa yol açar" - "Uzun etkili penisillin romatizmal ateşe sebep olan bakterilerin boğazda üremesini engelleyerek romatizmal ateşin tekrarlanmasını önler"

İSTANBUL (AA) - Medicana Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Begüm Öztürk, "Romatizmal ateş, enfeksiyon sırasında kalp kapaklarında iltihaba yol açar. İltihap tedavi edilse bile bazen yarattığı harabiyet yıllar içinde kapağın kalınlaşmasına ve sonuçta kapakta daralma veya kaçağa yol açar." ifadelerini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada, akut romatizmal ateş ya da halk dilindeki adıyla "kalp romatizmasının", "A grubu beta streptokok" adı verilen bakterilerin neden olduğu boğaz enfeksiyonu sonrası gelişen bir romatizmal hastalık olduğu, boğaz enfeksiyonundan 2-3 hafta sonra ortaya çıktığı belirtildi.

Hastalığın, vücudun verdiği anormal iltihabi cevap nedeniyle bağ dokusu içeren organlarda iltihaplı hasara neden olduğu aktarılan açıklamada, akut romatizmal ateşin daha çok çocuklarda görüldüğü bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Begüm Öztürk, hastalığın en sık olarak eklemlerle ilişkili bulgular verdiği ancak kalp tutulumunun da sık görüldüğünü kaydetti.

Öztürk, normal olarak bakteriyi hedef alan bağışıklık sistemi hücrelerinin vücudun kendi dokularını yabancı ajan veya bakteri gibi algıladığını, özellikle kalp, eklemler, deri ve merkezi sinir sistemi dokularının en sık hedef alındığını, bağışıklık sisteminin bu reaksiyonunun bu organlarda iltihaplanmaya neden olduğunu vurguladı.

Romatizmal ateşin enfeksiyon sırasında kalp kapaklarında iltihaba yol açtığını belirten Öztürk, "İltihap tedavi edilse bile bazen yarattığı harabiyet yıllar içinde kapağın kalınlaşmasına ve sonuçta kapakta daralma veya kaçağa yol açar. En sık mitral kapak tutulur. Ancak diğer kapaklar da tutulabilir." ifadelerini kullandı.

- Kalp romatizmasının belirtileri

Dr. Begüm Öztürk, kalp romatizmasının belirti ve bulgularının; ateş (38 derecenin üstünde), eklemlerde gezici nitelikte ağrı, şişlik, kızarıklık ve sıcaklık artışı, kalpte büyüme, kalp kapaklarında harabiyet, kalp yetersizliği, buna bağlı halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, deride harita gibi kaşıntısız kızarıklıklar, cilt altında özellikle kolun arka ve bacakların ön yüzünde ağrısız nodüller olduğunu bildirdi.

Öztürk, diğer belirti ve bulgulardan olan koreaya ilişkin, "Korea; kol, bacak ve yüzde çeşitli tik gibi istemsiz hareketler... Beyinde iltihaplanma nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Hareketler özellikle gövde ve kolda daha sık olarak görülür. Kas zayıflığı ve duygusal düzensizlikler eşlik edebilir. Korea, kalıcı değildir ve uykuda kaybolur. Genellikle 1-2 hafta içerisinde düzelir. Nadir olgularda belirtiler 15 haftaya kadar sürebilir." ifadelerini kullandı.

- Tedavisi

Medicana Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öztürk, kalp romatizması tedavisinin amacının, kalan A
grubu streptokok bakterilerini yok etmek, iltihabı kontrol etmek ve hastalığın
tekrarlamasını önlemek olduğunu vurgulayarak, tedavide antibiyotikler, iltihabı gidermeye yönelik
ilaç tedavisi ve nörolojik belirtilere yönelik ilaç tedavisi uygulandığını aktardı.

Boğazda streptokok üremesinin romatizma
anlamına gelmediğini aktaran Öztürk, sadece boğaz iltihabı iyi tedavi edilmemiş ve bu hastalığa
eğilimli hastaların bir kısmının (yaklaşık yüzde 3-5) romatizma hastalığı geçirdiğini bildirdi.

Halk arasında yanlış olarak bilinen bir
diğer konunun da ASO değeri olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"ASO yüksekliği, sadece son birkaç ay içinde
streptokoksik bir iltihap geçirildiğini gösterir. ASO düzeyi yüksek diye, diğer
belirti ve laboratuvar bulgularına bakmadan pek çok hastaya romatizma tanısı
konulabilmekte ve gereksiz tedaviler verilebilmektedir.

Uzun etkili penisillin romatizmal ateşe
sebep olan bakterilerin boğazda üremesini engelleyerek romatizmal ateşin
tekrarlanmasını önler. Uzun etkili penisilini 3 haftada bir yaptırmak daha
garantili koruma sağlar. Depo penisilin kullanma süresi sadece eklem
romatizması geçirmiş veya hafif kalp romatizması geçirmiş ama kapakları tamamen
düzelmiş hastalar için 20 yaşına kadardır. Kalp romatizması geçirmiş ve
kapaklarda kalıcı hasar kalmış hastaların ömür boyu depo penisilin kullanması
önerilmektedir."

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