Medya yatırımları yılın ilk yarısında 6,3 milyar lira oldu

Reklamcılar Derneği'nin (RD) açıklamasına göre, RD, Reklamverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) adına, Deloitte tarafından "Türkiye'de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2020 Yılı İlk 6 Ay Raporu" hazırlandı.

Raporun sonuçlarına göre, ocak-haziran döneminde ülke genelinde toplam medya ve reklam yatırımları 7 milyar 867 milyon lira, medya yatırımları ise 6 milyar 294 milyon lira oldu.

Kovid-19 salgın sürecinde marka bilinirliğinin korunması için, daha sonra da satış odaklı kampanyalar gerçekleştirildi. Özellikle yaşam stili (lifestyle) tarzı ürün skalasına sahip olan reklamverenlerin yeni öncelikleri, evde geçirilen sürelerin artışıyla birlikte yeni müşteri kazanmak oldu. Birçok reklamveren de evde geçirilen zamanın artmasıyla doğru orantılı şekilde ev içinde daha çok tüketilen mecralara yöneldi.

Pandemi sürecinin reklam yatırımları üzerindeki etkisi en çok bu yılın ikinci çeyreğinde hissedildi. TV ve dijital, diğer mecralara göre pandeminin olumsuz etkisini daha az yaşarken, özellikle sinema ve açık hava medya yatırımlarında büyük düşüşler gerçekleşti.