Mehmet Şimşek'e kritik ziyaret sonrası ilk açıklama! 'Kırmızı dosya' merak uyandırdı, görüşmenin süresi dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP’nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’yi kabul etti. Görüşmede asgari ücrete zam ve emekli maaşlarının masaya yatırılacağı ifade ediliyordu.
Bakan Şimşek, Karatepe’yi kapıda karşıladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleşen görüşme saat 10.00’da başladı ve yaklaşık 4 buçuk saat sürdü.
Öte yandan CHP heyeti görüşmeden ayrılırken kameralara yansıyan kırmızı dosya da merak konusu oldu.
Karatepe, CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyerek görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Karatepe'nin açıklamalarından satır başları şöyle: