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Mehmet Şimşek'e kritik ziyaret sonrası ilk açıklama! 'Kırmızı dosya' merak uyandırdı, görüşmenin süresi dikkat çekti

24.06.2024 15:46
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Asgari ücrete zam ve emekli maaşı konularında bugün Hazine ve Maliye Bakanlığında önemli bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin Bakan Mehmet Şimşek'i ziyaretine damga vuran detay görüşmenin süresi oldu. Ayrıca görüşme sona ererken kameralara yansıyan kırmızı dosya dikkat çekti. Görüşme sonrası ilk açıklama Karatepe'den geldi.

Mehmet Şimşek'e kritik ziyaret sonrası ilk açıklama! 'Kırmızı dosya' merak uyandırdı, görüşmenin süresi dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP’nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’yi kabul etti. Görüşmede asgari ücrete zam ve emekli maaşlarının masaya yatırılacağı ifade ediliyordu.

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CHP'Lİ İSMİ KAPIDA KARŞILADI

Bakan Şimşek, Karatepe’yi kapıda karşıladı.

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GÖRÜŞME 4 SAATİ AŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığında gerçekleşen görüşme saat 10.00’da başladı ve yaklaşık 4 buçuk saat sürdü.

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KIRMIZI DOSYA DİKKATLERDEN KAÇMADI

Öte yandan CHP heyeti görüşmeden ayrılırken kameralara yansıyan kırmızı dosya da merak konusu oldu.

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GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Karatepe, CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyerek görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Karatepe'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Asgari ücrete ara zam talebimizi ilettik. Emekli aylığına artışın zorunlu olduğunu söyledik. Vergide adalet konusunda bazı önerilerde bulunduk.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl memura yapılan 8 bin liralık seyyanen zammın emekliye de yapılacağını söylemişti. Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bu konuda bir çalışma yapılmadı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
    Express


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asgari ücret Mehmet Şimşek CHP
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