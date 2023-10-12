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Mehmet Şimşek IMF toplantısından seslendi: Dünyaya 'faiz' mesajı! 'Geçmiş politikayı tersine çevirmek zaman alacak...'

12.10.2023 14:31 | Son Güncelleme:
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Bakan Şimşek, Dünya Bankası-IMF toplantısındaki konuşmasında, "Pozitif reel faiz enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmazımız, buna yaklaşmış durumdayız" dedi ve yapılması gerekenlerin henüz bitmediğini vurguladı. Geçmiş dönem politikalarının tersine döndürülmesinin zaman alacağını söyledi.

Mehmet Şimşek IMF toplantısından seslendi: Dünyaya 'faiz' mesajı! 'Geçmiş politikayı tersine çevirmek zaman alacak...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası-IMF toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Bakan Şimşek, pozitif reel faizin, enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmaz bir konumu olduğunu ve Türkiye'nin pozitif reel faize yaklaştığını söyledi. Şimşek, pozitif reel faiz eşiğine ulaşmak için yapılması gerekenlerin henüz bitmediğini de söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek konuşmasında, enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için seçimlerin ardından atılan adımları anlattı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından politika faizini 2150 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti. TCMB, önümüzdeki dönemde de sıkılaştırma adımlarına devam edebileceği mesajı da veriyor.

"TÜRKİYE POLİTİK İSTİKRARA SAHİP BEŞ YIL GEÇİRECEK"

TL'nin temel göstergelerinin sağlam olduğunu ve para biriminin "çekici" göründüğünü de belirten Şimşek, yerel seçimleri genel seçimlerden ayırt etmek gerektiğini, Türkiye'nin politik istikrara sahip beş yıl geçireceğini kaydetti.

Şimşek geçmiş ekonomi politikalarını tersine çevirmenin zaman alacağını da sözlerine ekledi.

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Mehmet Şimşek

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