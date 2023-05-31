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Mehmet Şimşek’in yanına iki isim! Kabine için kulislerde onların adı geçiyor: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ise...

31.05.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en çok merak ettiği konu ekonomi kabinesinin kimlerden oluşacağı. Yeni yönetimde uyumun gözetilmesi konusunda hassasiyetle çalışıldığı belirtilirken, kulislerde ekonomi yönetiminde Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yer alacağı ihtimali güçlendi. Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz da en çok dile getirilen iki isim olarak dikkat çekti. Yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bölünmesi söz konusu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı içinse EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın adı geçiyor.

Mehmet Şimşek’in yanına iki isim! Kabine için kulislerde onların adı geçiyor: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ise...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesiyle birlikte gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Milletvekilleri 2 Haziran Cuma günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 3 Haziran Cumartesi günü Meclis’te yemin edecek. Yeni kabine üyelerinin açıklanması ve yemin etmeleriyle hafta sonu yemin süreci tamamlanacak ve kabine görevine başlayacak.

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Ankara kulislerinde başta eski Maliye Bakanlarından Mehmet Şimşek olmak üzere çok sayıda isim bakanlıklar için konuşuluyor. Şimşek’in pazartesi günü Erdoğan ile bir araya geldiği ve Şimşek’in cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ekonominin başına geçeceği bilgileri Ankara kulislerinde daha kuvvetli şekilde konuşulmaya başlandı.

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UYUM GÖZETİLECEK

Ekonomi Gazetesi’nden Canan Sakarya’nın haberine göre, yeni dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bölünmesi beklenirken, Şimşek’in birlikte çalışacağı ekonomi kadrolarında yer alacak isimler konusunda uyumun gözetilmesi konusunda da hassasiyet gösterdiği dile getiriliyor. Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan ile Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’ın isimleri kulislerde en çok dile getirilen iki isim olarak dikkat çekiyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin’in ismi geçiyor.

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BAZI BAKANLIKLAR BÖLÜNEBİLİR

Kulislere yansıyan bilgiye göre, bazı bakanlıklar bölünebilir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçildiği 2018 yılında birleştirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı da bölünecek bakanlıklar arasında sayılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bölünerek Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Orman ve Su Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandırılacağı belirtiliyor. Ayrıca, Afet Bakanlığı adıyla yeni bir bakanlık kurulabileceği de kulislere yansıyan bilgiler arasında.

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Mehmet Şimşek

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