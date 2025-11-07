FİNANS

Mehmet Şimşek ‘Kronik ağır hasta’ iddialarına yanıt verdi! Sağlık sorunu yaşıyor mu?

TBMM’ye dün Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki tartışmalar damgasını vururken dikkat çeken açıklamalar da geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in mide rahatsızlığının yeniden nüksettiği ve yurt dışında tedavi gördüğü öne sürülmüştü. Şimşek, gündem olan bu iddialara ilk kez komisyonda yanıt verdi.

Mehmet Şimşek ‘Kronik ağır hasta’ iddialarına yanıt verdi! Sağlık sorunu yaşıyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında ortaya atılan “Londra’da tedavi görüyor” iddialarına TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yanıt verdi. Bakan Şimşek, “Kronik bir hastalığım yok” dedi.

Mehmet Şimşek sağlık iddialarına Meclis’te yanıt verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında son günlerde sosyal medyada yayılan ağır hasta olduğu ve Londra’da tedavi gördüğü yönündeki iddialar üzerine Bakan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açıklama yaptı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Komisyon, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kuruluşların 2026 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı. Yaklaşık 13 saat süren toplantıda söz alan Şimşek, kendisine yönelik sağlık iddialarını yalanladı.

Bakan Şimşek, "Benim şu anda ne bir kronik hastalığım ne de yakın takip gerektiren bir hastalığım var" ifadelerini kullandı.

‘MİDE RAHATSIZLIĞI YENİDEN NÜKSETTİ’ İDDİASI

Son dönemde ABD ve İngiltere’ye yaptığı sık ziyaretler kamuoyunda tartışma konusu olmuş, bazı sosyal medya paylaşımlarında Şimşek’in mide rahatsızlığının yeniden nüksettiği ve yurt dışında tedavi gördüğü öne sürülmüştü.

Bakan, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek görevine devam ettiğini vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

