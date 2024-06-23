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‘Mehmet Şimşek para vermiyor’ Özgür Özel’den çok konuşulacak asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı!

23.06.2024 14:30
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CHP lideri Özgür Özel asgari ücrete zam yapılmaması ve düşük emekli maaşının sebebi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı göstererek 'Efendim Mehmet Şimşek para vermiyor...', yok öyle bir şey. Düşük emekli maaşının da asgari ücrete zam yapılmamasının da tek sorumlusu Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

‘Mehmet Şimşek para vermiyor’ Özgür Özel’den çok konuşulacak asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde belediye önündeki vatandaşlara hitap etti. Özel burada yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Malatya deyince kayısıyı konuşmadan olmaz. Kayısının sorununu anlatmadan olmaz. Geçen sene bahçede 100 lira olan kuru kayısı bu sene 140 lira. Mazot iki kat artmış, ilaç artmış, gübre artmış, işçilik artmış her şey artmış ama kilosu 100’den 140’a gelmiş. Öbür tarafta geçen sene 175 lira olan marketteki kuru kayısı bu sene 390 lira olmuş yani bir tarafta alıp satan iki kattan fazla koymuş. Ama alın teri akıtan çoluk güneşin altında yağmurda çamurda çalışan emeğini alnının terini toprağa damlatanlar 100 liradan 140 liraya çıkmış borcunu ödeyemeyecek hale gelmiş.

Ve bütün fiyatlar çayda da öyle, buğdayda da öyle korkarım fındıkta üzümde de öyle olacak. Maliyeti hesaplıyorlar onu fiyat olarak veriyorlar. Mutlaka ve mutlaka taban fiyat uygulamasına geçilmesi ve altında işlem yapılmaması lazım. Çaya buğdaya kayısıya mutlaka iyi fiyat vermeli yüzde 1 olan destekleme payıyla çiftçilerin bu sene hak ettiği 415 milyarlık desteklemeyi kendilerine mutlaka ödemeliyiz. Bunu söylüyoruz. Diyorlar ki para yok Mehmet Şimşek para vermiyor. Bir kez şunu söyleyelim Mehmet Şimşek dediğiniz Recep Tayyip Erdoğan’ın bir imzası ile gelen birisi Nebati’yi de o getirdi, o götürdü. Damadı da o getirdi, o götürdü. Mehmet Şimşek’i de o getirdi.

Buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Düşük emekli maaşının, asgari ücrete zam yapılmamasının da çiftçinin, esnafın perişanlığının da gençlerin işsiz ve umutsuz olmasını da tek bir sorumlusu vardır. Onun da adı Recep Tayyip Erdoğan’dır.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı Malatya Mehmet Şimşek Özgür Özel
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