Mehmet Şimşek'ten 15 Temmuz mesajı: 'Darbe girişiminin ilk saatlerinde meydanlardaydık'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasındaki destansı direnişini saygıyla yad ettiklerini, şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andıklarını belirterek, "Milli irade daima galip gelecek." ifadesini kullandı.
Şimşek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Şimşek, şunları kaydetti:
"Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde meydanlardaydık. Milletimizin destansı direnişini saygıyla yad ediyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milli irade daima galip gelecek."