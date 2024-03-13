Mehmet Şimşek’ten Hafize Gaye Erkan açıklaması: Faizleri yüzde 60’a mı çıkarmak istedi? Yanıt geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili iddialara bir açıklama getirdi. Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek de DMM’nin açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak iddiaların yalan olduğunu bir kez daha yineledi.

"MESNETSİZ VE SPEKÜLATİF"

“Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı” şeklindeki iddialara yanıt veren DMM, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programı, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denilen açıklamanın devamında, “Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyiniz” ifadeleri kullanıldı.







