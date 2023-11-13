FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mehmet Şimşek'ten kredi açıklaması! Türk Eximbank'ın hamlesini duyurdu: Krediye erişimde yeni dönem

Mehmet Şimşek'ten kredi açıklaması! Türk Eximbank'ın hamlesini duyurdu: Krediye erişimde yeni dönem

13.11.2023 10:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, krediye erişimi kolaylaştıracak yeni adımı duyurdu: "Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak" diye konuşan Bakan Şimşek, ihracatı artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edileceğinin altını çizdi.

Mehmet Şimşek'ten kredi açıklaması! Türk Eximbank'ın hamlesini duyurdu: Krediye erişimde yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların Türk Eximbank kredilerine erişiminde yeni bir dönemi başlattıklarını belirterek, "Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak." dedi.

Şimşek, yaptığı değerlendirmede, yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılmasına verdikleri öneme işaret etti.

0x0-son-dakika-emekli-ve-memur-zammi-belli-oldu-iste-yeni-rakamlarla-beraber-meslek-meslek-yeni-memur-maaslari-tablosu-1641202120785

FİNANSMAN ERİŞİMİ İÇİN YENİ ADIM

Bu dönemde ihracatçıların finansmana erişimini önceliklendirdiklerini aktaran Şimşek, bu amaçla Türk Eximbank'ın sermayesini Temmuz ayında yüzde 49 artırarak 20,6 milyar liraya yükselttiklerini anımsattı.

Şimşek, ihracatçıların Türk Eximbank kredilerine erişiminde yeni bir dönemi başlattıklarını aktarırken, Türk Eximbank'ın ülkenin ihracat odaklı büyüme hedefine hizmet etmek amacıyla başlattığı, uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda hazırlanan stratejik dönüşüm programında önemli bir adımı daha hayata geçirdiğini söyledi.

TÜRK EXİMBANK'DAN ÇÖZÜM

Stratejik dönüşüm programında Türk Eximbank'ın ele aldığı ana konulardan birisinin ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların hayata geçirilmesi olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Türk Eximbank, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansman sorunlarını çözme amacıyla, teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlayacak." dedi.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 haftalık düşüş akaryakıt fiyatlarını değiştiriyor!3 haftalık düşüş akaryakıt fiyatlarını değiştiriyor!
Emekli zammı için 2 formül masaya yatırıldıEmekli zammı için 2 formül masaya yatırıldı
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
kredi
En Çok Okunan Haberler
Köy evinden altınlarla dolu lüks yaşama...Dilan Polat'ın ardından Rabia Toprak ile ilgili çarpıcı iddia

Köy evinden altınlarla dolu lüks yaşama...Dilan Polat'ın ardından Rabia Toprak ile ilgili çarpıcı iddia

Emekli zammı için 2 formül masaya yatırıldı

Emekli zammı için 2 formül masaya yatırıldı

Aile katliamı! Saatler süren aramada yatak odasında bulundu, o şüphe üzerinde duruluyor

Aile katliamı! Saatler süren aramada yatak odasında bulundu, o şüphe üzerinde duruluyor

Emlak vergisinde son gün 30 Kasım!

Emlak vergisinde son gün 30 Kasım!

Altın için iki senaryo, iki tahmin

Altın için iki senaryo, iki tahmin

Petrol için Türkiye’ye onay çıktı: ‘2 veya 3 güne…’ diyerek duyurdular

Petrol için Türkiye’ye onay çıktı: ‘2 veya 3 güne…’ diyerek duyurdular

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.