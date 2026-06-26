Mehmet Şimşek'ten Londra'da yatırımcılara 'erken seçim' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında düzenlenen yatırımcı zirvesinde konuştu.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan sunuma göre Şimşek, son dönemde yaşanan gelişmelerin ekonomi yönetimi açısından önemli bir sınama olduğunu belirterek, "Savaş büyük bir stres testi oldu, biz ise rotamızı koruduk" dedi.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ YAVAŞ DA OLSA SÜRECEK"

Şimşek, enflasyonun daha yavaş bir hızda da olsa düşmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Sunumda, devam eden dezenflasyon sürecinin temel unsurları olarak sıkı para politikası duruşu, destekleyici maliye ve gelir politikaları, arz yönlü tedbirler, genişleyen negatif çıktı açığı ve hizmet enflasyonunda kalıcı katılığa ilişkin bir kanıt bulunmaması gösterildi.

CARİ AÇIK VE DIŞ KIRILGANLIKLARDA İYİLEŞME

Bakan Şimşek, cari açığın artış eğiliminde olduğunu ancak yönetilebilir seviyelerde kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

Sunumda ayrıca dış kırılganlıkların azaldığı vurgulanırken, ekonomik programa yönelik siyasi sahiplenmenin güçlü biçimde devam ettiği ifade edildi.

BÜTÇE HEDEFLERİ KORUNUYOR

Ekonomideki yavaşlama ve eşel mobil sisteminin gelirler üzerindeki etkilerine rağmen bütçe açığı hedefinin ulaşılabilir durumda olduğu belirtildi.

Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranı için belirlenen yüzde 3,5 hedefinin "rahatlıkla ulaşılabilir" olduğunu ifade etti.

İç borç çevirme oranının Ocak-Haziran 2026 döneminde yüzde 86,4 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Şimşek, bu oranın yıl geneli için öngörülen yüzde 106 hedefinin altında bulunduğunu ve yılın yaklaşık yüzde 100 seviyesinde tamamlanmasının daha olası olduğunu kaydetti.

"ERKEN SEÇİM İHTİMALİ DÜŞÜK"

Şimşek ayrıca erken seçim ihtimalinin oldukça düşük seviyede kalmaya devam ettiğini belirtti.