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Mehmet Şimşek'ten 'vergi' açıklaması: 'Enflasyonist ama' diyerek izah etti: 'Bir kısmı bu sene içerisinde...'

10.08.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergilerde yapılan artışa ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. "Amacımız geçiş dönemi sonrası enflasyonu kalıcı aşağı çekmek" diyen Bakan Şimşek, "Vergi düzenlemeleri enflasyonist ama tekrarlanmayacak" dedi. Kaynak girişi sayesinde cari açığın azalıp kurun istikrar kazanacağını belirten Şimşek, “Bu da enflasyonu ve beklentileri olumlu yönde etkileyecek” diye konuştu.

Mehmet Şimşek'ten 'vergi' açıklaması: 'Enflasyonist ama' diyerek izah etti: 'Bir kısmı bu sene içerisinde...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek amaçlarının geçiş dönemi sonrası enflasyonu kalıcı olarak aşağı çekmek olduğunu söyledi.

Şimşek, Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan açıklamalarında, "Amacımız, bir geçiş dönemi sonrası kalıcı bir şekilde enflasyonu aşağı çekmek. Merkez Bankası'nın da tahminlerinden göreceğiniz gibi, enflasyon önümüzdeki birkaç ay içerisinde geçici bazı faktörler nedeniyle artışa devam edecek" dedi ve ekledi:

"Bizim bütçe dengelerini iyileştirmek, depremin yaralarını sarmak için yaptığımız bazı vergi düzenlemeleri var. Bu vergi düzenlemeleri de tabii enflasyonist ama bu bir daha tekrarlanmayacak. Bir kerelik yaptığımız bir düzenleme bu."

Uygulayacakları programla birlikte öngörülebilirliğin artacağını belirten Şimşek, "Türkiye'ye kaynak girişi artacak ve önümüzdeki dönemde belirsizlik azaldıkça, cari açık daraldıkça inanıyorum ki kurda göreceli bir istikrara doğru gideceğiz. Bu da enflasyonu ve beklentileri olumlu yönde etkileyecek" dedi.

Körfez ülkeleriyle gerçekleştirdikleri "verimli görüşmelere" dikkat çeken Şimşek, bunun en somut emaresinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile açıklanan 51 milyar dolarlık yatırım paketi olduğunu belirtti.

Şimşek, "Bu yatırımların bir kısmı bu sene içerisinde başlamak üzere bir kaynak akışına dönüşecek diye bekliyoruz" diye konuştu.

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YABANCI YATIRIMCININ İLGİSİ 'ÇOK BÜYÜK'

Uzun bir süre sonra Türkiye'de bir dezenflasyon programı, kalıcı bir şekilde enflasyonu kontrol altına alma, cari açığı kontrol altına alma programı olduğuna dikkat çeken Şimşek JPMorgan yatırımcı toplantısına ilginin "çok büyük" olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Biz dünya normlarına uygun, kurala dayalı politikalar güdersek Türkiye'ye kaynak akışında herhangi bir sorun olmaz. Potansiyel kesinlikle vardı görüşmelerimizde. Biraz bekle-gör modundalar, doğru adımlar atıldığına inanıyorlar. Bunların devamı gelir mi, noktasında bir bekle-gör modunda. Hisse senedi yatırımcıları öyle değil. 8 haftadır üst üste net girişler var borsaya yani net olarak dışardan bir fon girişi var."

Şimşek "Türkiye potansiyeli de pazar büyüklüğü de çok büyük bir ülke" dedi.

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