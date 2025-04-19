Meksika'nın para birimi nedir? Meksika'nın para biriminin kodu ve sembolü

Meksika, İspanyolca dilini resmi dili olarak kabul etmiş bir ülkedir. Güneydoğu’da Guatemala, Karayip Denizi ve Belize, güneyde ve batıda Büyük Okyanus, kuzeyde Amerika, doğuda Meksika Körfezi yer alan ülke 31 eyalete sahiptir. Meksiko, ülkenin başkenti ve aynı zamanda ülkedeki en büyük şehir olma özelliğine sahiptir.

Meksika'nın para birimi nedir?

Federal başkanlık anayasal cumhuriyet ile yönetilen Meksika, bağımsızlığını 16 Eylül 1810 yılında ilan etmiştir ve 5 şubat 1917 tarihinde bugünkü mevcut anayasasını ilan etmiştir. 1.972.550 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan ülkede nüfus 128.649.565 civarındadır.

Oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Meksika ülkesi topraklarında daha önce Olmekler, Aztekler, Mayalar gibi çeşitli toplulukların yaşam sürdükleri bilinmektedir. Yengeç dönencesinin ülke üzerinden geçmesi nedeniyle iklimi iki farklı bölgeye ayrılmıştır.

Sıcak bölgeler ve tropik bölgeler olarak 2 farklı iklime sahip olan ülkede, 24. eylemin kuzey tarafında kalan kısımlar kış aylarında diğer tarafa göre daha soğuktur. Yıl içindeki ortalama sıcaklık 24 ile 28 derece arasında değişkenlik göstermektedir. Ülkenin para birimi ise Meksika pesosudur.

Meksika'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Dünya genelinde tüm ülkelerin resmi olarak kabul ettikleri ve kullandıkları para birimleri üç haneli kodlarla simgelenir. Bu kodlar dünya standartlarına göre belirlenir ve ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) 4217 para birimi kodu tarafından düzenlenmektedir. Hem değerli madenler hem de para birimleri için kullanılan ISO 4217 para birimi kodu ile ülkelerin para birimleri uluslararası alanda işlem görür.

Meksika’da kullanılan para birimi Meksika pesosu’dur. Dünya çapında ticaret alanında en çok kullanılan para birimlerinden biri de Meksika Pesosu olarak kabul edilmiştir. Bu para biriminin ISO 4217 kodu daha önce MXP iken daha sonra MXN haline gelmiştir. 1 peso 100 adet centavos’a bölünebilmektedir.