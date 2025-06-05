Memleketine gitmek isteyen zamlı fiyatlara kaldı! Kurban Bayramı yoğunluğu fiyatları da etkiledi: "Bir anda 500 lira olmuş"

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için vatandaşlar, arife günü sabahın erken saatlerinde yola çıkmaya başladı. İstanbul-Tekirdağ arasında, TEM Otoyolu Ankara istikameti İzmit ve Bolu geçişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk yer yer havadan dronla görüntülendi. Ayrıca Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde de bir kalabalık görüldü. Şehirlerarası otobüs firmalarının bayram öncesi zam yapması da dikkatlerden kaçmadı.

İSTANBUL-TEKİRDAĞ KARA YOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, İstanbul-Tekirdağ arasında trafikte yoğunluk oluşmaya başladı.

İstanbul'dan yola çıkan ve bayram tatillerini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirecek olanlar, İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki Yeniçiftlik, Yenici, Beyazköy ve üniversite kavşağında zaman zaman araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

ARAÇ YOĞUNLUĞUNUN ARTMASI BEKLENİYOR

Yetkililer, ilerleyen saatlerde araç yoğunluğunun daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Tekirdağ Valiliği'nden Kurban Bayramı'na ilişkin alınan önlemlerle ilgili yapılan açıklamada tüm kurumların sahada olduğu belirtildi.

Açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımız; 458 ekip ve 1524 personel, İl Emniyet Müdürlüğümüz 237 motorize ekip ve 2 bin 327 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, 1 gemi 5 devriye botu, 5 kara aracı ve 49 personel ile vatandaşlarımıza hizmet verecektir.

Ayrıca diğer tüm kurumlarımız yeterli sayıda personel ile görevlerinin başında olacaktır" denildi.

AŞTİ'DE KURBAN BAYRAMI YOĞUNLUĞU DEVAM EDİYOR

AŞTİ'den seyahat edeceklerin taleplerinin karşılanması için otobüs firmaları ek sefer koyarken, güvenlik önlemleri de artırıldı.

Vatandaşlar, üst araması ve valiz kontrolü yapılarak terminale alınıyor.

AŞTİ'de 250 güvenlik, 50 temizlik görevlisi ve 20 otomasyon ekibi olmak üzere 320 BUGSAŞ görevlisi hizmet veriyor.

"YOLLAR KALABALIK, BUGÜN 3 SAAT GECİKMELİ GELDİK"

Bir otobüs firmasında uzun yol şoförü olarak görev yapan Abdullah Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili nedeniyle trafiğin diğer günlere kıyasla çok daha yoğun olduğuna dikkati çekerek, sürücülerin daha özenli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Sürücülerin uzun yola çıkmadan önce mutlaka yeteri kadar dinlenmiş olmalarının önemine işaret eden Bektaş, "Diğer günler yoğunluk yaşamıyoruz ama bayram nedeniyle kalabalık oluyor. Bugün 3 saat gecikmeli geldik." dedi.

"NORMAL FİYATLA ARASINDA 300 LİRA FARK VARDI"

Yolculardan Merve Gök, Ankara'da öğrenci olduğunu, bayram tatili için İzmir'e gideceğini söyledi.

Otobüs biletini geçen hafta aldığını belirten Gök, "Fiyatlarda büyük bir artış var. O yüzden önceden almak bir şey değiştirmiyor. Bulmakta zorluk yaşayan arkadaşlarım olmuş. Gidişte ve dönüşte normal fiyatla arasında 300 lira fark vardı. Biletleri erkenden almak lazım. Yoksa yer bulmakta zorluk yaşanıyor, rötar oluyor." değerlendirmesini yaptı.

BOLU OTOGARINDA BÜYÜK YOĞUNLUK

Kurban Bayramı tatilinin 4 gün sürmesi nedeniyle şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yoğunluk oluşturdu. Bayram nedeniyle otobüs firmalarının sefer sayıları artarken, tüm otobüsler tam kapasite yola çıktı. Firmalar, yoğun talep nedeniyle ek seferler düzenleyerek vatandaşların mağdur olmaması için önlem aldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yapılan uygulamada, otobüsleri tek tek kontrol ederek sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

"YOĞUNLUK NEDENİYLE BİLET BULAMAMA İHTİMALİ VAR"

Otobüs firması yetkilisi Cumhur Güney, büyük bir yoğunluk olduğunu söyleyerek, "Şu an öğrencilerimizi gönderiyoruz, ailelerine kavuşturuyoruz. Büyük bir yoğunluk var. Aile olarak gidenler de var. Trafik de mevcut. Sabırlı olmamız, biraz beklememiz gerekiyor. Yolcular, yollar kalabalık olacak diye tedirgin oluyor. Herkesi sevdiğine kavuşturmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yoğunluk nedeniyle bilet bulamama ihtimali de var ancak bilet almak isteyenler, gelip otogardan bilgi alarak yardımcı olunabiliyor. İstanbul, Ankara, İzmit, Sakarya, Adana, Hatay, Antalya, Bodrum ve İzmir gibi şehirler yoğun talep alıyor. Özellikle öğrencilerden dolayı bu bölgelere gidişler fazla" dedi.

"OTOBÜS FİRMALARI ZAM YAPMIŞ, 350 LİRA OLAN BİLET, BİR ANDA 500 LİRA OLMUŞ"

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde hazırlık sınıfı öğrencisi Arda Yıldırım ise bilet fiyatlarının arttığını belirterek, "Karabük’te yaşıyorum. Bayramda ailemle birlikte olmak için yola çıkıyorum ve çok mutluyum. Uzun zamandır annemi ve babamı görmemiştim. Ancak fiyatlar normal döneme göre biraz daha pahalı. Otobüs firmaları zam yapmış. Normalde 350 lira olan bilet, bir anda 500 lira olmuş. Birkaç gündür bilet arıyordum, bugün bir kişi seferini iptal etmiş, o sayede yer bulabildim. Yoksa memlekete gidemeyecektim" ifadelerini kullandı.

BAYRAM TRAFİĞİ SÜRÜYOR: BOLU’DA KİLOMETRELERCE KUYRUK

Bolu’nun TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli, Gerede-Karadeniz bağlantı yolu ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Araç arızalanmaları ve maddi hasarlı kazalar sebebiyle Bolu geçişinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Bolu geçişi havadan dronla görüntülendi. Trafik yoğunluğunun gün boyunca sürmesi bekleniyor.

TEM OTOYOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE KISMİ YOĞUNLUK

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti İzmit ilçesi geçişi Hatipköy mevkisinde araç yoğunluğu oluştu.

Yolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünelleri’nin bulunduğu istikamette yaklaşık 4 kilometrelik bölümde yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Yoğunluk dron ile görüntülendi.

Otoyolun diğer kesimlerinde ise trafik akıcı seyrediyor.

(DHA-AA-İHA)