Memur da emekli de zam için çıkacak kararı bekliyor! Geri sayım başladı: Son tarih belli oldu, gözler artık orada

6,5 milyon memur ve memur emeklisi toplu sözleşmeden çıkacak kararı bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen'in oturduğu pazarlık masasında bir sonuç çıkmadı. Son tarihin 27 Ağustos olduğu toplu sözleşmede milyonlarca memur çıkacak olan kararı bekliyor. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Memur ve emekliyi yakından ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşmeleri için son tarih 27 Ağustos. Hükümet ile sendikanın oturduğu masada anlaşma sağlanamamıştı. Bundan dolayı süreç Hakem Heyeti'ne devredilmişti. Memur ve kamu işverenleri arasında uzlaşma sağlanamazken 11 hizmet kolunda anlaşmaya varıldı.

SON KARAR HAKEM HEYETİNDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konunun hakem kuruluna devredildiğini ve herkesin çıkan karara saygı duyması gerektiğini belirtmişti. Ancak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hakem kurulu kararına güvenmediklerini ve kurula başvurmayacaklarını belirten bir basın açıklamasında bulunmuştu.

MEMUR ZAMMI İÇİN HANGİ TEKLİFLER VERİLDİ?

Toplu sözleşme görüşmelerinde sadece memur zammı değil aynı zamanda sosyal haklarda belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan teklif şu şekilde:

  • 2026 ilk altı ay yüzde 11
  • 2026 ikinci altı ay için yüzde 7
  • 2027 ilk altı ayı için yüzde 4
  • 2027 ikinci altı ayı için yüzde 4

BİN LİRA ARTIŞ TEKLİF EDİLMİŞTİ

Zam pazarlığında ikinci toplantı 15 Ağustos'ta yapıldı. Kamu İşveren Heyeti daha önce yaptığı teklife ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış teklif etti. Son kez yapılan teklifte 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

MEMUR TARAFI NE TALEP ETMİŞTİ?

Memur tarafı 2026 yılı için %10 refah payı İlk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban aylık İkinci 6 ay için %20 zam. Toplamda %88 artış talep etti. 2027 yılı için gelen talepler ise İlk 6 ay için %20 zam 7.500 TL taban aylık artı %15 zam Toplamda %46 artış oldu.

SON TARİH BUGÜN!

Memur-Sen'in hakem kuruluna başvurması için son gün 22 Ağustos. Ancak Memur-Sen hakem kuruluna başvurmayacağını ifade etti. Memur-Sen'in başvuru yapmaması halinde bu kez Bakanlık kendisi hakem kuruluna başvuracak. Hakem kurulunun başvuru tarihinden itibaren cevap vermek için 5 gün süresi var. Bu doğrultuda sürecin 27 Ağustos'a kadar tamamlanması bekleniyor.

