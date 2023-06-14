MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: Temmuz zammı öncesi yeni düzenleme: Yüksek prim yüksek maaş! Kurban Bayramı’nın hemen ardından…

Son dakika haberi… En düşük emekli maaşı 7.500 TL olmuş ve üzerinde aylık alanların refah payı avantajı kaybolmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ‘En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak’ diyerek Temmuz zammı için talimat vermişti. Bu kapsamda AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik memur ve emekli maaşları ile ilgili düzenleme teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni dönemde çıkaracağı ilk yasa olacağı ifade ediliyor. Kanun değişikliğinin Kurban Bayramı’nın hemen ardından Meclis’e gelmesi bekleniyor.

AK PARTİ’DEN MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’ndan geldi. “28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif” diyen Akbaşoğlu, “SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak” ifadelerini kullandı.

5 TEMMUZ’DA 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMI NETLEŞECEK

Memur maaş zammı ve emekliye zam için 6 aylık enflasyon rakamları baz alınıyor. Bu kapsamda Temmuz zammı öncesinde 5 aylık kesin oranlar ise netleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,26, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,13'lük zammı şimdiden cebine koydu. 5 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile yeni zamlı maaşlar netleşecek. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20 bandında olması bekleniyor.

Burada yılın ilk 6 ayı için kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam oranı önemli bir referans değer olarak ele alınacak. Refah payı eklenerek şekil alacak yeni maaş zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 15 Temmuz’a kadar tüm çalışmaları tamamlaması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İÇİN SENDİKALAR HAREKETE GEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin TL olmasına ilişkin konuşulanlar aktarıldı. Ziyarette, memur maaşlarına Temmuz’da yapılması beklenen zam ile Ağustos’ta gerçekleştirilecek 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ele alındı.

Yalçın açıklamasında, 22 bin TL olacak en düşük maaşların, diğer ücretlere nasıl yansıyacağına ilişkin soru işaretleri olduğunu dile getirerek, düzenlemenin yüzdelik mi yoksa seyyanen mi olacağını bilmediklerini söyledi. Ortak bir çalışma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

EMEKLİ MAAŞLARINDA KADEMELİ ARTIŞ

En düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasının ardından üzerinde aylık alanlarda yaşanan refah kaybının telafisi için atılacak adımın formülü de netleşiyor. Bu kapsamda düzenlemede en düşük emekli maaşının artırılmasından yararlanamayan emeklilerin maaşlarının düzeltilmesi konusu da yer alacak. Maaş artışlarında "ödenen prim miktarına göre zam yapılması" formülü üzerinde duruluyor. Meclis’in üzerinde çalıştığı teklife göre emekli maaşlarında kademeli artış sistemine geçilecek. Böylece yüksek prim ödeyenler daha yüksek maaş alacak.

EMEKLİYE ZAM ORANI NE OLACAK?

7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara yüzde 45, 10.000-15.000 arasına yüzde 40, 15.000-20.000 arasına yüzde 35 ve 20.000 TL üzerindekilere ise yüzde 30 zam formülü dikkat çekiyor. Öte yandan Temmuz’da en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi söz konusu.



