MEMUR EMEKLİ MAAŞI 2023 ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması! İşte 2023 en düşük memur ve emekli maaşı!

Memur ve emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu olurken birçok kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklama sonrası arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Cumhurbaşlanı 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarına ilişkin konuştu. Peki, memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? Konuya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en düşük memur ve emekli maaşı...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklisi maaşı zam oranı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olarak güncellenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Ocak 2023 Çarşamba günü yeni bir açıklamada bulundu.

Memur ve emekli zammı yüzde 30 oldu.

Memur ve emekli maaşları için konuşan Cumhurbaşkanı erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz"

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaş tutarı 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkartıldı.





