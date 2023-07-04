MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023: Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar zam yapılacak? Gözler TBMM ve torba kanun teklifinde

Memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış ve kiralarda yüzde 25 zam sınırı AK Parti'nin Meclis'e sunacağı torba kanun teklifinde yer alacak. Birçok kişi internette, "2023 memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emeklilerin maaş zamlarına yönelik düzenlemenin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Memur ve emekli maaşı zammı konusu merak edilirken 3 Temmuz'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kur Korumalı Mevduat uygulamasını devam ettiriyoruz. Vergi istisna süresini uzatıyoruz. Tasarruf sahiplerine olumsuzluk oluşturmayacak şekilde süreci yürütüyoruz. Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız."

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memur ve emekli maaşı zammı bu ay belli olacak. Belirlenecek zam oranında TÜİK tarafından yapılan açıklamalar da baz alınacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verisini Kurban Bayramı tatili nedeniyle ertelediği 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da duyuracak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları Temmuz ayının ilk haftasında çözüme kavuşturulacak konular arasında yer alıyor.

Yapılan açıklamalara göre; en düşük memur maaşı yüzde 85'i aşan artışla 11.848 TL'den 22 bin TL bandına yükseltilecek.

Emekli Sandığı emeklileri için de bu zammın maaşlara yansıması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL Mİ OLACAK?

Emekli Sandığı emeklileri için de en düşük memur maaşı zammı ile aynı oranda artış sağlanması durumunda rakamlar değişecek.

En düşük emekli aylığı 14.670 TL düzeylerinde olacak. Ortalama rakam ise 17 bin TL seviyelerine gelecek.

Öte yandan şu an için 7.500 lira olan en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yapılacak zam oranın ardından 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.

MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bilindiği üzere en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Diğer kamu çalışanları için ise görev, unvan, derece ve mesleki kariyer gibi unsurlara göre kademeli artış gerçekleştirilecek.

