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Memur, emekli, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? İşte emeklinin alacağı fark!

03.06.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayı enflasyon rakamları memurlar, emekliler ve vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. İlgiyle takip edilen Mayıs ayı enflasyon oranları sonunda açıklandı. Mayıs ayında %16,59 ile beklentilerin daha altında gelmiş olan senelik enflasyonun 7 aylık yükselişin sonrasında ilk defa düştüğünü belirten ekonomistler, ilerleyen süreç için önemli açıklamalarda bulundu. Peki memur, emekli, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı...

Memur, emekli, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? İşte emeklinin alacağı fark!

Memurlar, emekliler ve vatandaşların merakla beklediği Mayıs ayı enflasyon rakamları sonunda belli oldu. Uzmanlar, Mayıs ayında beklentilerin daha altında gelen senelik enflasyonun 7 aylık yükselişin ardından ilk defa düştüğünü ifade etti. Uzman isimler ilerleyen dönemler için de önemli açıklamalar yaptı. Peki memur, emekli, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

MEMUR, EMEKLİ, SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Vatandaşların merakla beklediği enflasyon rakamları sonunda belirlendi. Mayıs ayında tüketici fiyatları aylık olarak %0.89 artış gösterdi ve senelik enflasyon oranı ise %16.59'a yükseldi. TÜİK'in verilerine göre ise, tüketici fiyatları senenin ilk beş ayında %6.39 ve 12 aylık ortalamalara göre ise %14.13 oranında artış yaşadı.

Uzmanlar, Mayıs ayında %16,59 ile beklentilerin altında gelmiş olan senelik enflasyonun 7 aylık yükselişin sonrasında ilk defa düştüğünü belirtti ve ilerleyen dönemde maliyet yönlü baskıların boyutunun oldukça önem taşıyacağını aktardı. Uzman isimler yine 5 aylık enfasyon verisinin belli olduğunu ifade ederek, Temmuz ayında verilecek olan zam için 1 aylık verinin kalmış olduğunu aktardı. 5 aylık enfasyonun 6,39 çıktığı ve aslında Haziran enflasyonu 0 bile çıksa 6,39 cepte olduğunu da ifade eden ekonomistler, 6 aylık tahminden 7,66 rakamı çıktığını ve bunun Merkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkartılmış olan bir rakam olduğunu söyledi. Enflasyonda belirleyici olanın Haziran ayında ortaya çıkacak enflasyon olduğunu söyleyen uzmanlar, "Onu da Temmuz 3'ünde öğreneceğiz." şeklinde konuştu.

Temmuz nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon kadar memur ve memur emeklisinin ise %3'lük bir toplu sözleşme zammı onun üzerine oluşacak enflasyonun da onlara fark şeklinde verileceğini ifade eden uzmanlar Ağustos ayında memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşmenin başlayacağını ve 2022 ile 2023 zamlarının belirleneceğini de ifade etti.

SON BELİRLENEN 5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Son belirlenen 5 aylık enflasyon verilerine göre;

En düşük memur maaşı: 4.248,17 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 3.213,68 TL
En düşük esnaf emeklisi maaşı: 2.175,06 TL
En düşük SSK emeklisi maaşı (200 öncesi): 2.574,40 TL

BELİRLENMİŞ OLAN 6 AYLIK TAHMİNİ ENFLASYONA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Belirlenen 6 aylık tahmini enflasyon verilerine göre;

En düşük memur maaşı: 4.298,87 TL
En düşük memur emeklisi maaşı: 3.252,04 TL
En düşük esnaf emeklisi maaşı: 2.201,03 TL
En düşük SSK emeklisi maaşı (200 öncesi): 2.605,12 TL

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Anahtar Kelimeler:
Memur sgk
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