Memur, emekli, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? İşte emeklinin alacağı fark!

Memurlar, emekliler ve vatandaşların merakla beklediği Mayıs ayı enflasyon rakamları sonunda belli oldu. Uzmanlar, Mayıs ayında beklentilerin daha altında gelen senelik enflasyonun 7 aylık yükselişin ardından ilk defa düştüğünü ifade etti. Uzman isimler ilerleyen dönemler için de önemli açıklamalar yaptı. Peki memur, emekli, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

MEMUR, EMEKLİ, SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Vatandaşların merakla beklediği enflasyon rakamları sonunda belirlendi. Mayıs ayında tüketici fiyatları aylık olarak %0.89 artış gösterdi ve senelik enflasyon oranı ise %16.59'a yükseldi. TÜİK'in verilerine göre ise, tüketici fiyatları senenin ilk beş ayında %6.39 ve 12 aylık ortalamalara göre ise %14.13 oranında artış yaşadı.

Uzmanlar, Mayıs ayında %16,59 ile beklentilerin altında gelmiş olan senelik enflasyonun 7 aylık yükselişin sonrasında ilk defa düştüğünü belirtti ve ilerleyen dönemde maliyet yönlü baskıların boyutunun oldukça önem taşıyacağını aktardı. Uzman isimler yine 5 aylık enfasyon verisinin belli olduğunu ifade ederek, Temmuz ayında verilecek olan zam için 1 aylık verinin kalmış olduğunu aktardı. 5 aylık enfasyonun 6,39 çıktığı ve aslında Haziran enflasyonu 0 bile çıksa 6,39 cepte olduğunu da ifade eden ekonomistler, 6 aylık tahminden 7,66 rakamı çıktığını ve bunun Merkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkartılmış olan bir rakam olduğunu söyledi. Enflasyonda belirleyici olanın Haziran ayında ortaya çıkacak enflasyon olduğunu söyleyen uzmanlar, "Onu da Temmuz 3'ünde öğreneceğiz." şeklinde konuştu.