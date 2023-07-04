FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur, emekli, SSK'lı, Bağ-kur'lu... Herkes gözünü o saate çevirdi! Yeni detay: Tüm memurlara 5 bin veya 6 bin...

Memur, emekli, SSK'lı, Bağ-kur'lu... Herkes gözünü o saate çevirdi! Yeni detay: Tüm memurlara 5 bin veya 6 bin...

04.07.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayı enflasyon oranının belli olmasıyla beraber memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam da belli olacak. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacak olması diğer maaşlara yapılacak zamları da etkileyecek. Hem oransal hem seyyanen zam beklenirken Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş memur maaşlarına dikkat çekti. Oransal zammın yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40 şeklinde olabileceği gibi daha düşük oranda da olabiliceğini belirten Karakaş, 'doğru kombinasyon' için beklentisini açıkladı.

Memur, emekli, SSK'lı, Bağ-kur'lu... Herkes gözünü o saate çevirdi! Yeni detay: Tüm memurlara 5 bin veya 6 bin...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, “Burada en çok merak edilen soru; memur maaşlarına yapılacak olan zam oransal bir zam mı yoksa seyyanen bir zammı veya hem seyyanen hem oransal mı. Seyyanen zam yapılacaksa seyyanen zam miktarının daha düşük olması gerekmektedir. Oransal zammın ise eşit oranda bütün gruplara yansıması halinde dengelerin oturtulmasında fayda vardır” dedi.

iStock-991115098

ERDOĞAN: SÜRECİ BAŞLATIYORUZ

Memur ve emeklilerin gözü kulağı, enflasyon rakamları ve ardından açıklanacak zam oranında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlattıklarını belirterek, "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli zamlarındaki muhtemel formülleri değerlendirdi.

para2

GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINA ÇEVRİLDİ

Karakaş, Haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz’da açıklanacağını belirterek, “Yarın Haziran ayı enflasyonu belli olacak. Şimdi elimizde 5 aylık enflasyon verisi var. Toplamda yüzde 15,26. Biz öncelikle memurlar ve dolayısıyla memur emeklilerine gelecek olan zammı değerlendirmeye alırsak, hepimiz biliyoruz Memur emeklilerinin zam oranı doğrudan doğruya mevcut çalışan memurların maaşına göre değişmektedir. Memurlara yapılacak olan zam prosedürü zaten bellidir; enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesini de öngörülen oran. Şu anda 5 aylık enflasyon farkı yüzde 6,72 ve artı yüzde 6’lık toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bir zam oranı var. Bu da yüzde 12,72’ye tekabül ediyor. Elbette yarın Haziran ayı enflasyonda bununla eklenmesiyle birlikte yüzde 14 veya yüzde 15’i bulabilir. Ancak bu dönem memur maaşlarına yapılacak olan güncelleme ve memur emeklisine yapılacak olan güncellemede bu oranların dikkate alınmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

para3

"YÜZDE 94 ORANINDA ZAM YAPILACAK"

Karakaş, en düşük memur maaşının yirmi 22 bin liraya yükseltilmesi için yüzde 94’e yakın bir artışın olması gerektiğini belirterek, “Şimdi en düşük memur maaşı derken ona da açıklık getirmek lazım. Biliyorsunuz memurlar sadece maaş almıyor. Dolayısıyla aile yardımı alan var, sosyal çocuk yardımı alan var ve başka yan hakları olanlar var. Biz burada evli olmayan bekar veya boşanmış olan ya da eşi çalıştığı için aile yardımı almayan çocuğu olmayan en düşük memurun maaşını baz alıyoruz. Bu anlamda yapılacak olan zam yüzde 94 seviyesinde, yüzde doksan dört seviyesine aldığımız zaman 11 bin 340 lirayı bu durumda 22 bin lirayı aşacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

para4

"HAZIRLIKLAR ZATEN TAMAM"

Karakaş, memur maaşlarına yapılacak zammın 3 formül olduğunu dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

“Burada en çok merak edilen soru; memur maaşlarına yapılacak olan zam oransal bir zam mı yoksa seyyanen bir zammı veya hem seyyanen hem oransal mı? Şimdi öncelikle seyyanen kelimesini değerli okurlarımız takip ediyordur. Ne anlama geldiğini merak ettikleri için ‘seyyanen’ kelimesinden bahsetmek istiyorum. Seyyanen kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup eşit ölçüde eşit oranda denk bir şekilde zam yapılması anlamına geliyor. Şimdi tamamen seyyanen zammın birçok sakıncası olduğu gibi az da olsa faydaları olduğunu söyleyebiliriz. Benim kanaatim zaten Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı olsun, Maliye Bakanlığı olsun, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz öncülüğünde birçok çalışma yapılmış durumda. Hazırlıklar zaten tamam. Ama buradaki yapılacak olan zam az önce de ifade ettiğim üzere oransal bazda mı, seyyanen mi veya ne kadar oransal, ne kadar seyyanen olacağına bağlıdır.”

AW927443_01

"TÜM MEMURLARA 5 BİN VEYA 6 BİN..."

Seyyanen yapılacak olan zammın yüksek nitelikteki kadrodaki bulunanlara ya da kariyer meslek grubundakilere zarar vermeyecek şekilde olması gerektiğinin altını çizen Karakaş, “Bu anlamda illa seyyanen zam yapılacaksa seyyanen zam miktarının daha düşük olması gerekmektedir. Oransal zammın ise eşit oranda bütün gruplara yansıması halinde dengelerin oturtulmasında fayda vardır. Zira hepimiz biliyoruz zaten Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan akademisyen kökenlidir. Maliye Bakanımız yine bu konuda deneyimlidir. Bütün seyyanen ve oransal dengesinin kombinasyonunun çok iyi bir şekilde ayarlanacağını varsaymaktayız ve bunu beklemekteyiz. Bu anlamda baktığımız zaman memurlara gelecek olan en düşük zam oranı oransal bazda aldığımız zaman en düşük memur maaşının 11 bin 340 liradan 22 bin liraya ulaşması için yüzde 94 oranında, elbette ki buradaki oransal zam yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40 şeklinde olabileceği gibi daha düşük oranda da olabilir, daha yüksek oranda da olabilir. Yine bütün memurların tamamına 5 bin veya 6 bin gibi seyyanen zam yapılarak doğru kombinasyonun yakalanacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

"EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI 15 BİN LİRAYI BULABİLİR"

Memur emeklilerin de memur maaşlarıyla aynı oranda zam alacağını altını çizen Karakaş, “Memurlara gelecek olan zam oranı hem seyyanen hem oransal olarak aynı şekilde memur emeklisine yansıyacaktır. Şu anda en düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 900 lira civarındadır. Benim beklentim en düşük memur emeklisinin maaşının 15 bin geçmesi. Zira açlık sınırını göz önünde bulundurduğumuz zaman açlık sınırı zaten 10 bin liranın üzerinde. Bunun dışında asgari ücrete yüzde 34 oranında zam geldi. Yine kamu işçilerine temmuz ayı zammıyla birlikte 25 bin lirayı aşan zamlar oldu. Bütün bu dengeleri göz önünde bulundurduğumuz zaman ve en düşük memur emekli maaşının 22 bin lirayı da göz önünde bulundurduğumuz zaman en düşük memur emekli maaşının da 15 bin lirayı aşacağını öngörmekteyim” değerlendirmesinde bulundu.

AW927443_03

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının zamlarında ocak ve haziran aylarının 6 aylık enflasyon oranlarının baz alındığını hatırlatan Karakaş, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Şu anda beş aylık enflasyon yüzde 15,26 civarında. Haziran ayı enflasyonunun yarın açıklanması zaten beklenmektedir. Dolayısıyla altı aylık enflasyon netleştiği zaman buna eklenecek olan refah bayıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak olan zam ortaya çıkacaktır. Refah payının yüksek olacağını düşünmekteyiz. Zira asgari ücreti en son yüzde 34 oranında zam yapıldı. Yine kamu işçilerine baktığımız zaman taban aylık 15 bin lira üzerine yüzde 45’lik zam artı Temmuz’da yüzde 15’lik on beşlik zam oranını da göz önünde bulundurduğumuz zaman Yine geçmiş dönemlerde refah payının neredeyse enflasyon oranında, hatta aşar miktarda zam yapıldığı da görmekteyiz. Genel olarak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarını yüzde 30’un üzerinde olacağını söyleyebiliriz.”

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ 10 BİN LİRAYI AŞMASINI BEKLİYORUZ"

Mart ayında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olduğunu söyleyen Karakaş, bu rakamın daha da yukarı çıkacağını söyledi. Konu hakkında TÜRK-İŞ’in açıkladığı açlık sınırından örnek veren Karakaş, “TÜRK-İŞ’in açıklamış olduğu açlık sınırını göz önünde bulundurduğumuz zaman Mayıs ayı itibariyle 10 bin 373 lira. Yine psikolojik beklenti var. 10 bin liranın üzerinde olması için başka bir verimiz de şudur. Haziran ayı itibariyle asgari ücretin netliği 8 bin 500 liraydı, en düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liraydı. Bu demek oluyor ki en düşük emekli maaşı asgari ücretin netinin yüzde 88,5’ine tekabül ediyordu. 1 Temmuz itibariyle yeni asgari ücret yürürlüğe girdi. Yeni asgari ücretin net olarak 11 bin 402 lira oldu. 11 bin 402 lira oranındaki net asgari ücrete yüzde 88,5 oranını uyguladığımız zaman yine en düşük emekli maaşının 10 bin lirayı aşmasını beklemekteyiz” şeklinde konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası'ndan özel bankalar için karar!Merkez Bankası'ndan özel bankalar için karar!
Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!
'Al satçılar piyasadan çekilecek...' 'Al satçılar piyasadan çekilecek...'
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur Zam maaş emekli

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

Sevgilisini paylaştı! "Bu kız küçük değil mi?" yorumları geldi

Sevgilisini paylaştı! "Bu kız küçük değil mi?" yorumları geldi

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.