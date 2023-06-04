MEMUR EMEKLİ ZAMMI 2023: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ne kadar? TÜİK enflasyon oranı ile 5 aylık tablo netleşecek

Memur ve emekli zammına yön verecek Mayıs ayı enflasyon oranı açıklaması yarın TÜİK tarafından yapılacak. Öte yandan AK Parti’nin bugün Meclis Grubu Başkanlığı’na atadığı Abdullah Güler dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Güler, göreve başlar başlamaz AK Parti’nin seçim öncesi vaatleri arasında bulunan asgari ücret zammı ve en düşük emekli maaşı üzerindeki aylıklarda refah payı düzenlemesinin hayata geçirileceğini ifade etti. Öte yandan memur ve emekli zammı için gözler TÜİK enflasyon oranı açıklamasına çevrildi. İşte, memur ve emekli zammı ile ilgili son durum...

MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Konuya dair son açıklama AK Parti Meclis Grubu Başkanlığı’na getirilen Abdullah Güler'den geldi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK

Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Temmuz ortasına takadar ekonomik olarak vaatlerimizi içerecek, gerek emeklilere, gerek asgari ücret ile çalışanlar, gerek memur maaşlarının 22 bin TL'ye yükseltilmesi vaatlerimiz konusunda çalışmalarımızı arkadaşlarımız devam ettiriyor”

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşı zammı ve memur zammı konusunda gelişmeler merak konusu olurken beklenen açıklama görevi İsmet Yılmaz’dan devralan Güler'den geldi. Meclis’in işleyiş takvimi oldukça yoğun geçecek.

Öte yandan TEFE TÜFE'ye göre belirlenen TÜİK enflasyon rakamları memur ve emekli maaşı zamları ile Haziran ayı kira artış oranına yön verecek.

TÜİK Haziran ayı enflasyon oranları açıklamasını yarın (5 Mayıs 2023 Pazartesi) yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükseltilmesi sonrası bu rakamın üzerinde aylık alanlar için de düzenleme yapılacağını açıklamıştı.

AK Parti Meclis Grubu Başkanlığı’na getirilen Abdullah Güler' konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“En düşük maaşın üzerinde aylık alanların kriter ve özlük hakları en düşük maaş alanlarla eşitlendi”

Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Refah payının dağıtımı ile beraber çalışma yapılıyor. 15 Temmuz hem memurlar hem de memur emeklileri açısından önem arz ediyor. O tarihe kadar en azından bu vaatlerimizi içeren bir kanun tasarısını görüşmüş olacağız”

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI

Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde TÜİK tarafından yayımlandı.

TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15,22 olarak hesaplandı.





