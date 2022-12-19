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Memur emekli zammı ne kadar olacak? 2023 Memur zammı enflasyon farkı açıklandı mı? En düşüğü şimdiden 10.500 TL…

19.12.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur emekli zammı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Memur emekli maaş zammı için geri sayım başladı. Enflasyon oranı ve farkına göre maaşlara zam yapılacak. Emekliler ve memurlar heyecanla ocak ayı zam açıklamasını bekliyorlar. En son açıklanan kasım enflasyon rakamları SGK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşları için 5 aylık zam oranı da netleşmiş oldu. Peki, memur emekli zammı ne kadar olacak?

Memur emekli zammı ne kadar olacak? 2023 Memur zammı enflasyon farkı açıklandı mı? En düşüğü şimdiden 10.500 TL…

Memur emekli zammının ne kadar olacağı araştırılıyor. Memur emekli maaşlarına ocak ayında aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından zam yapılacak. Kasım verisine göre 5 aylık oran memur ve memur emeklileri yüzde 15,03 oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 14,03 zammı şimdiden haketti. Açıklanan veri sonrası yüzde 15,1’lik artışla göre en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya, en düşük memur maaşı da 9 bin 105 TL'den 10 bin 500 liraya çıkmış oldu.

MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sabah’ta yer alan habere göre, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Memur maaşları ve memur emekli aylıkları da temmuz ayında yapılan yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanan enflasyon farkıyla gelecek yılın ilk yarısında uygulanacak yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre belirlenecek. Net rakamlar Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile belli olacak. Aralık ayı enflasyonu ise 3 Ocak’ta duyurulacak.
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında; yıllık enflasyonun yüzde 65,2 olması durumunda yüzde 16.05, yüzde 70,5 olması durumunda yüzde 19,75, yüzde 78,7 gerçekleşmesi durumunda da yüzde 25,45 zam söz konusu olacak.

emekli-ocak-zammı

REFAH PAYI DA VERİLECEK

Edinilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı enflasyonun maaş ve aylıklarda yarattığı tahribatı gidermek için refah payı zammı için de çalışma yapıyor. Memurlara bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 2,5 ilave artış yapılmıştı. Refah zammının düşük aylıklara daha yüksek olmak üzere oransal artış şeklinde yapılması bekleniyor.

asgari-ücret-toplantısı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Bu yıl için 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında da gelecek yıl için önemli artış bekleniyor. Yıl sonu enflasyon beklenti anketine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 olması durumunda en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 4 bin 200 liraya, yüzde 30 artış halinde de 4 bin 550 liraya çıkacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri ocakta yüzde 25,47, Temmuz’da da yüzde 42,3 zam almıştı.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, vekâlet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor.
MEMUR MAAŞI

Mevcut: 9.109 TL
Zamlı: 10.500 TL
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 7.000 TL
SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.345 TL
SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.314 TL
BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.786
BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.803

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memur zammı emekli zammı enflasyon farkı

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