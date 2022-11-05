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Memur emekli zammı ne kadar olacak? Memur maaşına enflasyon farkı etkisi! İşte ocak zammı maaş tahminleri

05.11.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur emekli maaşı ocak zammı için geri sayım başladı. Memur emekli maaşlarına en son temmuz ayında zam yapıldı. Bu zam oranında enflasyon oranı ve farkı etkili oldu. Ocak ayında aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni oran da netlik kazanacak. Peki, 2023 ocak memur emekli zammı ne kadar olacak? İşte kalem kalem maaş tahminleri

Memur emekli zammı ne kadar olacak? Memur maaşına enflasyon farkı etkisi! İşte ocak zammı maaş tahminleri

Memur emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Memur ve emekli maaşlarına aralık ayı enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından zam yapılacak. En son ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu açıklamanın ardından memur ve emeklilerin alacağı 4 aylık zam oranı netleşti. Buna göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 10,84 artışı garantiledi. Enflasyon farkı dâhil 4 aylık memur zammı 11,84 olacak.

MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84 Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu.

İŞTE MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ - YENİ MAAŞ)

GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 33.338
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 - 17.724
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 10.856
ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 13.729
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 30.839
BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 17.682
POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 15.375
UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 21.085
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 11.828 - 13.228
MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 18.124
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 11.296
PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 29.061
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 17.124
VAIZ 1/4 - 12.752 - 14.262
AVUKAT 1/4 - 15.485 - 17.318

memur-zammı-ne-kadar

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ - YENİ MAAŞ)

MÜSTEŞAR (1/1) - 21.905 – 24.499
GENEL MÜDÜR (1/1) – 19.361 – 21.653
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans – 1/4) – 7.429 – 8.309
MEMUR (Lisans 1/4) – 7.270 – 8.131
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) – 12.691 – 14.194
POLİS MEMURU (8/1) – 7.731 – 8.646
HEMŞİRE (Lisans 1/4) – 7.266 – 8.126
MÜHENDİS (1/4) – 9.116 – 10.195
TEKNİSYEN (Lise 1/4) – 6.343 – 7.094
PROFESÖR (1/4) – 17.340 – 19.393
İMAM HATİP – 7.476 – 8.361
AVUKAT (1/4) – 7.476 – 8.361

MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI

MEMUR
Mevcut: 9.105 TL
Zamlı: 10.188 TL
MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 6.797 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.195 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)
Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.221 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.652 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ
Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.697 TL

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