Memur emekli zammı ne kadar olacak? Memur maaşına enflasyon farkı etkisi! İşte ocak zammı maaş tahminleri

Memur emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Memur ve emekli maaşlarına aralık ayı enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından zam yapılacak. En son ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu açıklamanın ardından memur ve emeklilerin alacağı 4 aylık zam oranı netleşti. Buna göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 10,84 artışı garantiledi. Enflasyon farkı dâhil 4 aylık memur zammı 11,84 olacak.

MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84 Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu.

İŞTE MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ - YENİ MAAŞ)

GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 33.338

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 - 17.724

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 10.856

ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 13.729

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 30.839

BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 17.682

POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 15.375

UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 21.085

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 11.828 - 13.228

MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 18.124

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 11.296

PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 29.061

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 17.124

VAIZ 1/4 - 12.752 - 14.262

AVUKAT 1/4 - 15.485 - 17.318

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ - YENİ MAAŞ)

MÜSTEŞAR (1/1) - 21.905 – 24.499

GENEL MÜDÜR (1/1) – 19.361 – 21.653

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans – 1/4) – 7.429 – 8.309

MEMUR (Lisans 1/4) – 7.270 – 8.131

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) – 12.691 – 14.194

POLİS MEMURU (8/1) – 7.731 – 8.646

HEMŞİRE (Lisans 1/4) – 7.266 – 8.126

MÜHENDİS (1/4) – 9.116 – 10.195

TEKNİSYEN (Lise 1/4) – 6.343 – 7.094

PROFESÖR (1/4) – 17.340 – 19.393

İMAM HATİP – 7.476 – 8.361

AVUKAT (1/4) – 7.476 – 8.361

MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI

MEMUR

Mevcut: 9.105 TL

Zamlı: 10.188 TL

MEMUR EMEKLİSİ

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 6.797 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.195 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.221 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.652 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.697 TL

