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Memur emekli zammı sonrası o ödemeler de arttı! Başvuran alıyor! 5097 liraya varan ödeme

07.07.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur emekli zammı, haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından netlik kazandı. Seyyanen zam tutarının da açıklanmasıyla beraber zamlı memur emekli maaşları belli oldu. Bu zammın ardından sosyal ödemelerde de artışa gidildi. Evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı gibi sosyal ödemeler temmuz ayından itibaren zamlı olarak hesaplara yatacak. Peki, evde bakım maaşı, engelli, aylığı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Memur emekli zammı sonrası o ödemeler de arttı! Başvuran alıyor! 5097 liraya varan ödeme

Memur emekli maaşlarına yılda iki defa zam yapılıyor. En son ocak ayında yapılan zammın ardından gözler temmuz artışına çevrilmişti. Memur emekli temmuz zammının netlik kazanmasıyla beraber evde bakım ve 65 yaş aylığı gibi sosyal destek ödemelerinda da artış gerçekleşti. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç merak edilen soruları yanıtladı.

EVDE BAKIM MAAŞI, 65 YAŞ AYLIĞI, ENGELLİ AYLIĞI…

Habertürk canlı yayına katılan köşe yazarı Ahmet Kıvanç “Memur ve emekli zammı evde bakım ve 65 yaş aylığı gibi sosyal destek ödemelerini etkileyecek mi?” sorusunun üzerine açıklama yaptı.

Kıvanç "Sosyal destek ödemeleri memur maaş katsayısına göre artırılıyor.

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Dolayısıyla evde bakım maaşı 5 bin 97 liraya, 65 yaş aylığı 2 bin 347 liraya, Engelli aylığı (%40-69) bin 873 liraya, Engelli aylığı (%70 ve üzeri) 2 bin 821 TL'ye yükselecek. Şehit yakını gazi ve aylıklarına da zam yapılacak.” dedi.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE ARTTI

Uzman isim açıklamasında “Bedelli askerlik ücretleri de memur maaş katsayısı ile belli oluyor. Seyyanen zammın memur maaş katsayısına dahil edilmemesine mutlu olan bir kesim varsa onlar da bedelli askerlik ücreti ödeyecek olan gençlerdir.

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Bedelli askerlik ücreti asteğmenin 6 aylık maaşına endeksli olarak hesaplandı. Bu yılın temmuz ve aralık ayı aralığında başvuru yapanlar 122 bin 350 TL bedelli askerlik ücreti ödeyecekler.” sözlerine yer verdi.

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