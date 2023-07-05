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MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM var mı 2023? Emekli memura seyyanen zam yapılacak mı?

05.07.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur emeklisine seyyanen zam var mı? TÜİK enflasyon oranı verilerinin yayımlanmasının ardından memur- emekli zam teklifi de Meclis'e sunuldu. Bu gelişme sonrası birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Memur emeklisine seyyanen zam var mı 2023? Emekli memura seyyanen zam yapılacak mı?

MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM var mı 2023? Emekli memura seyyanen zam yapılacak mı?

Memur emeklisine seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 olarak açıklandı. Birçok kişi internette "2023 Memur emeklisine seyyanen zam var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, emekli memura seyyanen zam yapılacak mı? İşte detaylar...

MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Memur emeklisine seyyanen zam gelip gelmeuyeceğine ilişkin detaykar merak konusu oldu. Memur maaşlarına ilişkin düzenleme bugün TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, daha önce yaptığı açıklamada "Memurlara gelecek olan zam oranı hem seyyanen hem oransal olarak aynı şekilde memur emeklisine yansıyacak" ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİ MEMURA SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Emekli memur Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamasına göre görevdeki memurlara yapıldığı gibi am oranı hem seyyanen hem oransal olarak memur emeklisine de yansıyacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları Temmuz ayının ilk haftasında çözüme kavuşturulacak konular arasında yer alıyor.

Yapılan açıklamalara göre; en düşük memur maaşı yüzde 85'i aşan artışla 11.848 TL'den 22 bin TL bandına yükseltilecek.

Emekli Sandığı emeklileri için de bu zammın maaşlara yansıması bekleniyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL Mİ OLACAK?

Emekli Sandığı emeklileri için de en düşük memur maaşı zammı ile aynı oranda artış sağlanması durumunda rakamlar değişecek.

En düşük emekli aylığı 14.670 TL düzeylerinde olacak. Ortalama rakam ise 17 bin TL seviyelerine gelecek.

Öte yandan şu an için 7.500 lira olan en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yapılacak zam oranın ardından 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.

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seyyanen zam

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