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Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış mı geliyor? Bakan Bilgin tarih verdi

22.04.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur, işçi ve emeklileri ilgilendiren önemli bir haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından verildi. Isparta’da kamu çalışanları ve işçilerle iftar programında buluşan Bakan Bilgin, Temmuz ayında işçi, memur ve emeklilere yönelik artış düzenlemelerinin müjdesini açıkladı.

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış mı geliyor? Bakan Bilgin tarih verdi

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Isparta’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Süleyman Demirel Kongre Merkezi’nde İl Özel İdaresi çalışanları ile birlikte iftar programında bir araya geldi. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, memur, işçi ve emeklilikleri yakından ilgilendiren bir düzenlemenin müjdesini verdi.

PARA

"TEMMUZ AYINDA MEMUR, İŞÇİ VE EMEKLİLERİ İLGİLENDİREN DÜZENLEME YAPILACAK"

Enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağını belirten Bakan Vedat Bilgin “Burada bugün Isparta’mızda bir diğer haberi daha vermek istiyorum. Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılbaşında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalar ile biz en düşük emekli aylığını bin 500 TL’den 2 bin 500 TL’ye getirmiştik. Ayrıca bunun üzerinde de yüzde 30’un üstünde bir artış gerçekleştirmiştik. Enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirmiştik. Temmuz ayında da emeklilerimiz koruyacak benzeri bir düzenlemenin haberini şimdiden vermek istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı İşçi Memur Vedat Bilgin
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Okuyucu Yorumları 19 yorum
çay kaşığı ile vermeyi unutmayın.
dalga mı geçiyorsunuz? memurlar ve kamu çalışanları temmuzda zaten enflasyon farkı alıyorlar.. komik komik işler ya….
Emeklilerin cogu emekli ikramiyesi ile kurban keserdi onuda düzeltmediniz emekli kurbanda kesemez büyük ihtimal çünkü etin kilosu belli alamayacak insanlar kurban kesemez çogu suriyeliler kadar degeri yok bu insanların gözünüzde

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