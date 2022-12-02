Memur maaşlarında yeni düzenlemelerin yapılması heyecanla bekleniyor. Aralık ayında açıklanması planlanan enflasyon rakamlarına oranla memur maaşlarında artış olacak. Senede iki defa maaşlarına zam yapılan memur ve memur emeklilerinin son 2 enflasyon oranına göre alacakları zam tahminleri de gündeme gelmeye başladı. Peki, Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2023’te memur maaşlarına zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar..

MEMUR MAAŞLARI 2023’TE NE KADAR OLACAK?

Memur zammı Kasım ayı ile Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerinin yayımlanmasının ardından belli olacak. TÜİK en son Ekim 2022 enflasyon oranını duyurdu. 2023 Ocak ayı zammı için ise yalnızca 2 veri kaldı.

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Memur maaşlarına yapılacak zam vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Memur maaşlarına en son temmuz ayında zam yapılmıştı. Temmuz ayından sonra aradan geçen 6 aylık süreç itibarıyla Ocak 2023’te aylık enflasyon oranına göre maaş artışı olması bekleniyor.

