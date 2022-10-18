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Memur maaş zammı sonrası o da değişiyor! Bütçe sonrası ortaya çıktı: Fazla mesai ücreti ikiye katlanacak

18.10.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılı bütçe rakamlarının ortaya çıkmasıyla devlet memurlarının 2 lira 70 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücretinin, yeni yılda 5 lira 40 kuruşa yükseltileceği öğrenildi. Özel kalem personeliyle makam şoförleri ise saat başına 5 lira 70 kuruş fazla mesai alacak. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı da 100 liradan 270 liraya çıkacak.

Memur maaş zammı sonrası o da değişiyor! Bütçe sonrası ortaya çıktı: Fazla mesai ücreti ikiye katlanacak

Memur maaşlarına yapılacak zam oranı merak edilirken 2023 bütçe rakamlarının ortaya çıkmasıyla memurların fazla mesai ücretlerinin iki kat artacağı öğrenildi. Buna göre memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 100 artacak, 2 lira 70 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2023'ten itibaren 5 lira 40 kuruş olarak uygulanacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2 lira 85 kuruş yerine 5 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

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2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla, yanlarında çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere, saat başına 5 lira 70 kuruş fazla çalışma ücreti alacak.

KYK, ÜNİVERSİTE VE OKUL ÇALIŞANLARI

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, ayda 90 saati aşmamak kaydıyla, yeni yılda 5 lira 40 kuruş ek çalışma ücreti ödenecek.

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Mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla, saat başına 9 lira 20 kuruş ödemede bulunulacak.

TBMM BAŞKANI VE CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI 270 LİRA ALACAK

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 100 liradan 270 liraya çıkacak.

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EK GÖSTERGE DETAYI

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanlarının yurt içi gündeliği de 92 liradan 250 liraya yükseltilecek.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 236 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 200 lira ödenecek.


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