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Memur maaşı, emekliye zam, asgari ücret... Yeni dönemde ilk bu sorular yanıt bulacak! Seçim öncesi konuşulan '500 dolar' rakamı...

02.06.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini uzun süre koruyan seçimler artık yerini yeni Kabine'ye ve TBMM'nin 28. yasama dönemine bıraktı. Yeni hükümetin ve Meclis'in ilk adımlarının ekonomiye yoğunlaşacağı öngörülüyor. Yeni Kabine'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklaması beklenirken pazartesi günü yapılacak toplantıyla beraber memur, emekli ve işçilerin yanı sıra asgari ücret için de düzenleme gündemde. Merak edilen konulardan bir diğeri olan kira artış sınırı da düzenlemeler arasında yer alacak.

Memur maaşı, emekliye zam, asgari ücret... Yeni dönemde ilk bu sorular yanıt bulacak! Seçim öncesi konuşulan '500 dolar' rakamı...

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Asgari ücrette artış olacak mı? Özellikle ekonomiye ilişkin merak edilen birçok soru Meclis'in ve Kabine'nin önümüzdeki dönemdeki çalışmalarıyla yanıt bulacak.

İLK TOPLANTI PAZARTESİ

Yeni kabine önümüzdeki hafta başı ilk toplantısını yaparak göreve başlayacak. NTV'de yer alan habere göre; yeni hükümetin öncelikli gündemi ekonomi olacak. İlk ele alınacak konulardan biri ücret zamları olacak. Memur, memur emeklisi, işçi emeklisi ve asgari ücretliler için ücretler yeniden düzenlenecek.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI ARTACAK

Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 30 zam yapılmıştı. İlave düzenleme yapılmaması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon kadar zam alacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 6 toplu sözleşme ve yüzde 8'i aşan enflasyon farkını alacak. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu düzenlemenin yasayla çıkarılması gerekiyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE MEMURA KİRA YARDIMI DÜZENLEMESİ

Büyükşehirlerde memurlara kira yardımını içeren seyyanen zam düzenlemesi de yasaya dahil edilecek.

İLK GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ: EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. 7 bin 500 üstü maaş alanlar için kademeli artış düzenlemesi yapılacak. Bununla ilgili düzenleme de Meclis'in ilk ele alacağı konulardan olacak.

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ASGARİ ÜCRET İÇİN '500 DOLAR' KONUŞULUYORDU

Asgari ücret yılbaşında 8 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Seçim öncesinde asgari ücretin 500 dolara çıkarılması yönünde ifadeler yer almıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının ay sonu ya da temmuz başına kalabileceği belirtiliyor.

KİRA ARTIŞ SINIRI

Kira artışlarını yüzde 25'le sınırlayan düzenleme 1 Temmuz'da sona erecek. Bu konuda da Meclis'te yapılacak yasal düzenlemeyle nasıl adım atılacağı belirlenecek.

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EV HANIMLARINA KOLAY EMEKLİLİK DE ÖNCELİKLER ARASINDA

Ev hanımlarına kolay emeklilik imkanı, Bağ-Kur ve SSK gün sayısında eşitleme, evlenecek çiftlere kredi kolaylığı gibi yasal düzenlemeler Meclis'te öncelikli olacak.

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