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Memur maaşı zam tablosu 2021... Hangi memur ne kadar zam aldı? 15 Ocak 2021'de ne kadar maaş yatacak? İşte memurların alacağı zam listesi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2021 08:45 | Son Güncelleme

2020 Aralık ayına ait ve 2020 yıl sonuna ait enflasyon verilerinin TUİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşları belli oldu. Milyonlarca çalışanın Ocak ayı maaşlarına etki edecek, 2021 memur maaş oranları açıklandı. Açıklanan verilere göre en düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. Peki kim ne kadar maaş alıyor? 2021 uzmanlık ve derecelerine göre memur zammı karşılaştırmalı listesi haberimizde. İşte ünvanlarına göre 2021 memur maaşı zam tablosu...

Memur maaşı zam tablosu 2021... Hangi memur ne kadar zam aldı? 15 Ocak 2021'de ne kadar maaş yatacak? İşte memurların alacağı zam listesi!

Son dakika 2021 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca kişinin Ocak ve Temmuz ayları içinde alacağı maaş zammı belli oldu. Memurların ve emeklilerin 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşlarına yüzde 7.36, oranında zam geldi. Fakat SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira olurken, en düşük emekli memur maaşı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. İşte son dakika memur maaş zammı tablosu ve detaylar...

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4 bin 92 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

Memur ve emekli maaşları zammı 2021 son durum... Memur maaşlarının 2021 zammı bugün açıklandı! 2021 Emekli ve memur zammı ne kadar?Memur ve emekli maaşları zammı 2021 son durum... Memur maaşlarının 2021 zammı bugün açıklandı! 2021 Emekli ve memur zammı ne kadar?

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı aşağıda tabloda bulunan listedeki gibi sıralandı. İşte 2021 ocak dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL)

MEMUR MAAŞLARI ZAM TABLOSU LİSTESİ!

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı. Bu hesaplama yaklaşık ücretlerdir.

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