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MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Bakan Işıkhan'dan 22 bin TL açıklaması

21.06.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük memur maaşının ne kadar olacağı Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Bakan Işıkhan, "Memur-emekli maaş zammı temmuzda TBMM'den geçecek" dedi. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Memur maaşı zammı yüzde kaç olacak?

MEMUR MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Bakan Işıkhan'dan 22 bin TL açıklaması

En düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak? Beklenen açıklama Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı. Bakan Işıkhan en düşük memur maaşı için rakam verdi ve "Memur-emekli maaş zammı temmuzda TBMM'den geçecek" ifadesini kullandı. Birçok kişi, "Memur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanır? " sorularına yanıt arıyor. İşte memur ve emekli maaşı ile ilgili merak edilenler...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını belirtti.

Bakan Işıkhan, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini ifade etti.

MERKEZ BANKASI’NIN 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı Temmuz için tahmini olarak yüzde 21,13 oldu. Memur ve memur emeklisi için 6 aylık zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 18,89 olarak hesaplandı.

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