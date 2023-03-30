MEMUR MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA haberleri: 2023 Memur maaşlarına ek zam gelir mi, Temmuz’da artış olacak mı?

Memur maaşına zam beklentisi oluşurken birçok kişi Twitter'da #MaaşımaZamŞart hash tag'ii kullanarak paylaşımda bulundu. Konu Witter'da trend topic oldu. Bilindiği üzere, memur maaşları, TÜİK tarafından yayımlanan enflasyon verileri baz alınarak her 6 ayda bir yeniden belirleniyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var: 2023 memur maaşlarına ek zam gelir mi? Devlet kurumlarında çalışan polis, bekçi, avukat, mühendis, doktor, zabıta ve öğretmenler konuya dair arama motorlarında sorgulamaya yapıyorlar. Memur maaşlarına ek zam beklentisinin ardından konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

2023 MEMUR MAAŞI EK ZAM YAPILACAK MI?

Memur maaşına ek zam yapılması şimdilik gündemde değil. Öte yandan memur maaşlarının Temmuz ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere, en düşük emekli maaşı 2 bin lira artırılarak 7 bin 500 TL’ye yükseltildi.

En düşük emekli maaşı nisan ayında 7 bin 500 TL olarak hesaplara yatırılacak.

Memur maaşları için gözler Temmuz ayına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre maaş zam oranları belli olacak.

Ocakta 6,65 ve Şubat ayında enflasyon 3,15 oldu. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonlarının yayımlanmasıyla memurlara yapılacak oranlar netlik kazanmış olacak.

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Memur maaşlarına yapılacak zam oranlarında TÜİK tarafından yayımlanan enflasyon oranları belirleyici oluyor.

Son olarak ocak ve şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Mart ayı enflasyon rakamı ise 3 Nisan Pazartesi günü yayımlanacak. Memur maaşlarına Temmuz ayında Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyon oranlarına göre zam yapılacak.

