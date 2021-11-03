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Memur maaşları ne kadar olacak? Enflasyon farkı nasıl hesaplanır?

03.11.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon oranlarını açıkladı. 2021 Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları ve enflasyon farkı merak konusu oldu. Peki memur maaşları ne kadar olacak? Enflasyon farkı nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar...

Memur maaşları ne kadar olacak? Enflasyon farkı nasıl hesaplanır?

TÜİK tarafından 2021 Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı. İlgiyle takip edilen 2021 Ekim ayı enflasyon rakamlarının ardından memurlara yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Peki memur maaşları ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca vatandaşın beklediği Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon Ekim ayında %2,39 artarken yıllık bazda ise %19,89 oldu. Enflasyon piyasa beklentilerinin aşağısında gerçekleşirken rakamların açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili rakam da merak edildi.

Bu rakama göre, 8 milyon emekli ve memuru ilgilendiren zam için ikinci 6 aylık dönem baz alınmakta. 2021 Ekim ayı enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle birlikte yılın ikinci yarısındaki veriler baz alınarak memur ve emekli maaşlarına Ocak ayında zam yapılacak.

11 AYLIK ENFLASYON ZAM FARKI NE KADAR OLDU?

Enflasyonun ekimde yüzde 2,39 artarak yıllık bazda yüzde 19,89 olmasıyla beraber TÜFE artışı da yaklaşık yüzde 7 olarak gerçekleşti. Bu memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisine yapılacak olan enflasyon farkı zammı açısından büyük önem taşıyor. Yani yaklaşık 4 puan olarak gerçekleşmiş durumda. Kasım ve Aralık rakamlarının açıklanmasının ardından enflasyon farkı rakamı da 2022 senesinin başında belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur
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