2021 memur maaşları ne kadar olacak? Memura ne kadar zam yapılacak?

Vatandaşlar 2021 senesinde memur maaşları tablosu ve Ocak ayı memur maaşı zammına göre 2021'in en düşük ve en yüksek emekli maaşlarını merak edip araştırmaya koyuldu. Peki memur maaşları ne kadar olacak? Memura ne kadar zam yapılacak?

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? 2021 MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Her ayın 15'inde başlayan memur maaşı ödemeleri, Mayıs ayında Ramazan bayramı sebebiyle 10 Mayıs'tan itibaren yatmaya başlanmıştı. 2021 yılı memur maaşının ne kadar olduğunu hesaplamak isteyen vatandaşlar Memur maaşları ne kadar sorusunu araştırmaya koyuldu. TÜİK, Aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı. TÜİK'in verilerine göre Aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise %14.6 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2020 senesi Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

TÜİK'in açıklamış olduğu Aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Açıklamaya göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Yani eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükselmiş oldu.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?



